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找尋東京碩果僅存的「色情書販賣機」！網意外仍有業者存活還賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友花費數月時間蒐集資料，找尋目前東京仍殘存的色情書販賣機。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友花費數月時間蒐集資料，找尋目前東京仍殘存的色情書販賣機。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本販賣機大國，街頭巷尾幾乎都有設置販賣機，品項也從飲料，到各種零食、生鮮食材甚至精品都有。過去在日本，甚至還曾經有販售色情書刊的自動販賣機。最近就有網友因此感到相當好奇，於是前往找尋這類販賣機，但結果卻不盡人意。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本「X」網友「daiginjo」最近分享，表示他跑遍了東京地區，在練馬、葛飾、八王子、瑞穗等地方，找到了至今殘存的色情書刊販賣機。然而令人遺憾的是，這些販賣機目前已經停售色情書刊，只賣DVD而已。

這位網友表示，過去他因為關心東京都的「不健全圖書制度」，在旁聽相關公聽會時，知道了這種販賣機的存在。同時他也發現這樣的販賣機正在衰減，因此如果現在不動身，未來很可能想找也沒得找了。光是蒐集情報，就花了三到四個月，而最終找到的六家販賣機業者，有的也已經歇業了，但意外也還有能夠賺錢的店家在。

許多網友驚訝地表示「這真是了不起的偉業」、「我還以為是鄉下山區才有，竟然很多是在普通小鎮裡」、「原來還有存活的，記得以前電影院附近很多，但隨著電影院倒閉就沒了」、「已經變得那麼少了」、「現在換一千日圓新鈔，要全滅了吧」、「想起學生時期的回憶」、「昭和時代已經遠去了啊」。

日本 販賣機

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