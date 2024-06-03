找尋東京碩果僅存的「色情書販賣機」！網意外仍有業者存活還賺錢
日本是販賣機大國，街頭巷尾幾乎都有設置販賣機，品項也從飲料，到各種零食、生鮮食材甚至精品都有。過去在日本，甚至還曾經有販售色情書刊的自動販賣機。最近就有網友因此感到相當好奇，於是前往找尋這類販賣機，但結果卻不盡人意。
根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本「X」網友「daiginjo」最近分享，表示他跑遍了東京地區，在練馬、葛飾、八王子、瑞穗等地方，找到了至今殘存的色情書刊販賣機。然而令人遺憾的是，這些販賣機目前已經停售色情書刊，只賣DVD而已。
這位網友表示，過去他因為關心東京都的「不健全圖書制度」，在旁聽相關公聽會時，知道了這種販賣機的存在。同時他也發現這樣的販賣機正在衰減，因此如果現在不動身，未來很可能想找也沒得找了。光是蒐集情報，就花了三到四個月，而最終找到的六家販賣機業者，有的也已經歇業了，但意外也還有能夠賺錢的店家在。
【ご報告】— 大銀醸🗻SSS (@daiginjo) April 14, 2024
私事ではございますが、この度、東京都内に現存するエロ本自販機全てへの現地訪問を完了いたしました。
実際はもうエロ本は売られておらずDVDばかりであるなど、詳細のご報告までは、少しお時間をいただけますと幸いです。
なお所在地は練馬、葛飾、八王子、瑞穂となります。 pic.twitter.com/62PuqlfmuH
許多網友驚訝地表示「這真是了不起的偉業」、「我還以為是鄉下山區才有，竟然很多是在普通小鎮裡」、「原來還有存活的，記得以前電影院附近很多，但隨著電影院倒閉就沒了」、「已經變得那麼少了」、「現在換一千日圓新鈔，要全滅了吧」、「想起學生時期的回憶」、「昭和時代已經遠去了啊」。
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