漢堡吃膩了…他把麥當勞改造成「日式定食」 味噌湯變黑嚇壞網友

英國2名18歲少女一起出國旅行，在去過柬埔寨、越南之後，兩人來到泰國，沒想到在泰國北部夜豐頌省拜縣（Pai）的第一周就遇上恐怖景象。原本只是發現有蛾飛進房內，於是兩人決定把門稍微打開拿毛巾堵死洞口，沒想到門一開就飛進大量的蛾，門外還垂著一尾張著嘴的眼鏡蛇，兩人當場嚇到尖叫，把自己鎖在浴室內，打電話向飯店求救，直呼「這輩子從沒這麼害怕過」。

2024-06-03 11:43