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漢堡吃膩了…他把麥當勞改造成「日式定食」 味噌湯變黑嚇壞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友嫌麥當勞吃膩了，於是發揮巧思改造成「日式定食」。麥當勞示意圖，非當事人及事物。美聯社
一位日本網友嫌麥當勞吃膩了，於是發揮巧思改造成「日式定食」。麥當勞示意圖，非當事人及事物。美聯社

麥當勞是世界知名的速食餐廳，提到麥當勞的餐點，多半會想起漢堡、薯條、雞塊和可樂這些美式食物。然而近來有一位日本網友，竟然挑戰將麥當勞當成日式「定食」來吃，引起許多網友的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「morisugi_warota」最近分享一張「把麥當勞當成定食屋」的照片。畫面中可以看到他將漢堡的麵包、肉餅和酸黃瓜等食物一一分解、裝盤，搭配薯條和雞塊等等，可樂也用碗裝起來，弄得像是一碗湯一樣，看上去完全是一道「一汁三菜」的完美定食。

這位網友表示，當時他過著一週七天，幾乎都在吃麥當勞的日子。差不多到了第五天的時候，他開始想吃一點除了漢堡之外的東西，於是才會把麥當勞弄成定食的模樣。他還把麥香魚的炸魚排，弄成像是生魚片的樣子，引起許多其他網友的回應。

不少網友紛紛表示「裝盤後形象差好多」、「可樂當成黑色的湯笑死」、「我還以為那個是BBQ醬，原來是可樂」、「以前麥當勞還真的賣過咖哩和飯之類的品項」、「看起來滿好吃的啊」、「用可樂代替味噌湯？太可怕了吧」、「我下次也要這樣吃看看」。

日本 漢堡 生魚片 麥當勞

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