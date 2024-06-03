飯店房間變叢林！2000隻蛾湧入室內 門上懸掛眼鏡蛇嚇壞少女

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聯合新聞網／ 綜合報導
英國2名18歲少女一起出國旅行，在去過柬埔寨、越南之後，兩人來到泰國，沒想到在泰國北部夜豐頌省拜縣（Pai）的第一周就遇上恐怖景象。圖／擷自TikTok
英國2名18歲少女一起出國旅行，在去過柬埔寨、越南之後，兩人來到泰國，沒想到在泰國北部夜豐頌省拜縣（Pai）的第一周就遇上恐怖景象。圖／擷自TikTok

英國2名18歲少女一起出國旅行，在去過柬埔寨、越南之後，兩人來到泰國，沒想到在泰國北部夜豐頌省拜縣（Pai）的第一周就遇上恐怖景象。原本只是發現有蛾飛進房內，於是兩人決定把門稍微打開拿毛巾堵死洞口，沒想到門一開就飛進大量的蛾，門外還垂著一尾張著嘴的眼鏡蛇，兩人當場嚇到尖叫，把自己鎖在浴室內，打電話向飯店求救，直呼「這輩子從沒這麼害怕過」。

每日郵報報導，潔瑪（Jemma Sayer）與莉蒂亞（Lydia Ramsey-Stewart）當時入住的房型是叢林小屋，兩人發現有好幾隻蛾從門縫鑽入，準備拿毛巾堵死洞口，防止屋外的蛾全都進來，沒想到接下來面臨的卻是噩夢般場景。

當時兩人並非直接敞開房門，只是稍微把門打開，但門一開就發現一尾眼鏡蛇張著嘴懸掛在門上。潔瑪說，「我們還以為會沒命，被嚇壞了，我這輩子從來沒這麼害怕過，那條蛇就朝我們的方向襲來，直接撲向我朋友的頭」，同時大量飛蛾向她們湧來，感覺「頭髮上都是蛾」。

潔瑪與莉蒂亞衝進浴室把門鎖上，並拿手機打給飯店求救「請過來一趟，我們的房間有一條大蛇和2000隻蛾」，飯店人員大約30秒後就拿著球棒過來，把蛇趕走。兩人事後考慮搭飛機返回英國，不過飯店後來把她們的房間升等，雖然當晚還是沒辦法睡得安穩，但兩人也決定繼續旅行，如今已經在曼谷玩。

潔瑪透露，「到目前為止，我們都很喜歡旅行，除了飛蛾和眼鏡蛇的那一段，這是很棒的經歷。」

潔瑪5月24日把影片上傳至TikTok平台，可見床鋪上的蚊帳爬滿大量飛蛾，影片瀏覽人次至今已衝破540萬。許多網友看了之後嚇壞，紛紛留言「我會立刻回家」、「換作是我，大概全世界都會聽到我的尖叫聲」。不過也有喜歡飛蛾的網友提到，並不會介意這種情況，「讓我住在那邊吧，我喜歡飛蛾」，也有人說明，若遇到這種情況就把燈關掉，如果屋外有開燈，就把門打開。

@jemmasayer

the man with the bat just says it all💀#backpacking #thailand #trauma

♬ original sound - †

泰國 飯店

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