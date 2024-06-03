4歲兒大便後說謊！ 遭狠父「辣椒塞入口懲罰」不幸噎死

不理後果懲罰子女，可能後悔一生。新加坡1名父親發現4歲兒子偷偷大便，身上傳出糞便味，問起時還說謊，一氣下從冰箱拿出1條辣椒塞入兒子口中作懲罰，兒子辛苦得在屋內跑動示意鯁喉，之後嘔吐並倒地不起。妻子馬上施哈姆立克急救法但無效，父親急急叫妻子報警，並抱兒子趕去附近診所求救，可惜搶救後不治。該父親日前在法院承認因魯莽行為導致他人死亡，透露小時候說謊會被母親罰食辣椒，想以同樣方式作教育卻害死兒子，法官形容案件是可避免的悲劇，判他入獄8個月。

案情指，事發於2022年8月2日，38歲的被告當日和妻子及4名子女在家，被告原要求孩子們想大小便時必須通知父母要上廁所，下午時他聞到4歲兒子身上有糞便氣味，問是否偷偷大便了，兒子否認。

被告揭發兒子說謊後，從冰箱拿出1條辣椒，截斷尾端塞入兒子的口，迫他吞下。兒子辛苦得跑起來在屋內跑動，示意自己鯁喉，他隨後嘔吐並倒地不起。妻子見狀馬上為兒子施哈姆立克急救法，未見兒子吐出辣椒，被告叫妻子召救護車，自己先抱兒子到附近診所求救。診所醫生發現其子已沒有脈搏心跳，一度施心肺復甦法（CPR），並嘗試取出辣椒不果。救護車抵達送兒子入院後，經搶救證實不治。

驗屍報告顯示，兒子死因是呼吸道被異物阻塞，其氣管被1塊15乘10毫米的辣椒塊卡住。父親其後被控以魯莽行為導致他人死亡。

被告日前在法院認罪，通過律師求情指，他小時候說謊時，母親會罰他吃辣椒，原想用同樣方法教小孩，未料錯手害死兒子，感到後悔和愧疚。法官認為事件屬悲劇，被告如果沒有採取這般育兒方式，事件完全可避免，判他入獄8個月。

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