取名沒靈感？美國孕媽攜子女「逛墓園」 從墓碑挑新生兒名字

不少準爸媽想到要為將出生的孩子取名，都會覺得煩惱不已！美國有孕婦就帶同2名子女一起到墓園「參觀」，試圖透過眾多墓碑上的名字取得靈感，以選出最適合腹中嬰兒的名字，其他子女更在墓園嬉戲玩耍，觸摸以及推撞墓碑，惹來網友熱議。有人讚揚其方法夠特別，認為是生命延續，「這是紀念那些逝者的方式」；不過更多人覺得毛骨悚然，「太不吉利了吧！」、「當我想創造新生命時，我無法走進死亡之地」。

綜合外媒報導，美國1名孕婦霍奇（Haley Brooks Hodge）經營TikTok帳號「hodgehouse」，並以分享家庭趣事為主。日前她就上傳1條片段，顯示大腹便便的她，攜同2名子女前往北卡羅萊納州一座公墓，她表示和丈夫已經思考多時，卻未能挑選出適合腹中嬰兒的名字，數月前曾發文求助網友，但所徵集的名字都不太滿意，又稱「墓地裡有最美的名字」，所以她才會帶同家人到墓地，試圖選出適合寶寶的名字。

霍奇又分享，當年父母就是從陌生人的墓碑上得到靈感，為妹妹取了1個好聽的名字，直到現在妹妹依然健康地活着，也沒有遇到不好的事，所以她也沒有任何迷信想法。霍奇懷着女嬰，於墓碑上發掘不少有興趣的名字，如Salem、Winnie、Vienna，有墓碑更簡單地刻著「gay」讓她大感意外；而她的孩子則在墓園嬉戲玩耍，更曾觸摸和推撞墓碑。

片段引來網友兩極看法，有人覺得上述方法很新穎，「這是紀念那些逝者的方式」、「我希望人們走過我孩子墓碑時，能說出她的名字」。不過也有留言覺得難以理解，「太不吉利了吧！」、「當我想創造新生命時，我無法走進死亡之地」、「我覺得這有點毛骨悚然」、「我父母就是這麼做，後來我把名字改了，因為我不想和一個陌生的逝者用同一個名字」。

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文章授權轉載自《香港01》