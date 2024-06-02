聽新聞
test
0:00 / 0:00
15歲少女偷嚐禁果懷孕5個月…男友仍求學難負責 女方家長憤而報警下場曝光
馬來西亞1名15歲少女和男朋友多次發生關係，豈料「搞出人命」，懷孕逾5個月才被家人揭發。女方家人上門要求男方負責任，但男友仍然正在求學，沒有經濟能力承擔責任，女方家人轉往警局報案，怒控男子涉嫌性侵未成年少女，警方安排少女驗身，同時展開調查。
據了解，涉事少女和家人住在實巴荷縣（Sebauh District）長屋，由於父母平日忙於工作，所以她自小由祖母照顧，她最近和1名男子交往，甚至偷嚐禁果，但家人完全不知情。
少女母親數日前發現其腹部微微隆起，追問下才知道對方隱瞞懷孕，母親隨即將女兒帶往醫院接受檢查，證實已經懷孕逾5個月。少女父母前往男友家中談判，但男友仍在求學，難以負擔責任，女方父母大怒，前往警局報案，指控男子性侵未成年少女。警方接報後安排少女再次到醫院驗身，同時調查案件，暫時無人被捕。
延伸閱讀：
禁果悲劇｜少女身材走樣揭懷孕 年輕爸爸被控強姦 恐要鞭刑加…
15歲少女與男友開房偷嚐禁果 父怒闖酒店踢竇 捉人去警局控強姦
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言