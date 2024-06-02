15歲少女偷嚐禁果懷孕5個月…男友仍求學難負責 女方家長憤而報警下場曝光

馬來西亞1名15歲少女和男朋友多次發生關係，豈料「搞出人命」，懷孕逾5個月才被家人揭發。女方家人上門要求男方負責任，但男友仍然正在求學，沒有經濟能力承擔責任，女方家人轉往警局報案，怒控男子涉嫌性侵未成年少女，警方安排少女驗身，同時展開調查。

據了解，涉事少女和家人住在實巴荷縣（Sebauh District）長屋，由於父母平日忙於工作，所以她自小由祖母照顧，她最近和1名男子交往，甚至偷嚐禁果，但家人完全不知情。

少女母親數日前發現其腹部微微隆起，追問下才知道對方隱瞞懷孕，母親隨即將女兒帶往醫院接受檢查，證實已經懷孕逾5個月。少女父母前往男友家中談判，但男友仍在求學，難以負擔責任，女方父母大怒，前往警局報案，指控男子性侵未成年少女。警方接報後安排少女再次到醫院驗身，同時調查案件，暫時無人被捕。

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文章授權轉載自《香港01》