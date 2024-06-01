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卡車橫載木材「斬首」17歲女騎士！頭顱當場噴飛慘死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西17歲女騎士遭對向卡車橫載的木材斬首身亡。取自YouTube
巴西17歲女騎士遭對向卡車橫載的木材斬首身亡。取自YouTube

巴西一名17歲少女日前騎車載友人外出時，對向車道出現一輛橫載木材的卡車，但木材超出車體，甚至跨越到少女所在車道，導致她閃避不及被斷頭，當場死亡。

巴西媒體報導，帕拉州一名17歲少女戴札（Dayza da Silva Castro）5月22日晚間載朋友外出，兩人行經帕拉戈米納斯的一條公路時，對向一輛載著大量木材的卡車駛來，由於卡車司機將木材橫放，長度不僅超出車體，還突出至隔壁車道，讓戴札閃避不及，迎頭撞了上去，衝擊力道之大，戴札頭顱連同安全帽被「斬首」滾到數公尺外，身體則是連同機車，衝入一旁草叢內。

戴扎友人在車禍中骨折，機車則在事故時嚴重受損，貨車司機並未停車救援，而是開車逃離。警方已介入調查此案並追查肇逃司機下落。

巴西 車道

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