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正宮復仇命案…18歲小三與人夫當眾親吻突遭刺死 驚悚畫面曝光

香港01／ 撰文：喬納森
小三出席人夫的朋友聚會，穿長袖T恤的正宮突然持刀闖入，刺向小三的腹及左胸。（影片截圖）
小三出席人夫的朋友聚會，穿長袖T恤的正宮突然持刀闖入，刺向小三的腹及左胸。（影片截圖）

巴西發生正宮復仇駭人襲擊案！18歲小三與人夫出席朋友娶會，兩人不避嫌在眾人面前親吻，然而當兩人沉醉在浪漫氣氛中，妻子突然手持利刀闖入，用刀刺向小三的腹及左胸，小三立即逃離，而人夫急忙用身體擋著妻子，妻子欲向他施襲時，他被嚇得跌在地上，妻子亦落荒而逃。小三最後被送院，惜經搶救後不治，而人夫的妻子亦在2天後自首投案。

綜合外媒報導，事件發生於5月20日，巴西巴拉那州當地的18歲少女瑪麗亞（Maria Eduarda Alexandre Ferreira），與有婦之夫搞婚外情。事發當天，人夫帶瑪麗亞與朋友聚會，從餐廳的監視器可見，瑪麗亞穿上寶藍色連身長裙，被人夫摟住纖腰，舉止親暱旁若無人，兩人更當著朋友面前親吻，看來十分恩愛。

可是兩人親熱不到10秒，人夫的55歲妻子雪莉（Shirley Aparecida Stante）身穿長袖T恤闖入餐廳範圍，她手中持有利刀，快步衝向瑪麗亞並在她的腹部刺1刀，緊接在左肩近心臟位置再刺多1刀。

小三出席人夫的朋友聚會，穿長袖T恤的正宮突然持刀闖入，刺向小三的腹及左胸。（影片截圖）
小三出席人夫的朋友聚會，穿長袖T恤的正宮突然持刀闖入，刺向小三的腹及左胸。（影片截圖）

人夫見狀立即上前用肉身擋著雪莉，而瑪麗亞則轉身迅速逃跑。此時，雪莉想舉刀襲擊人夫，他嚇得跌坐地上，雪莉見小三已逃走，她才離開現場。

小三遇刺後逃走，人夫擋住妻子，但被嚇到摔倒地上。（影片截圖）
小三遇刺後逃走，人夫擋住妻子，但被嚇到摔倒地上。（影片截圖）

瑪麗亞當日被送往醫院救治，但最後因重傷身亡。雪莉則在事發2天後主動到警局自首投案，當下被逮捕，她一直保持緘默。警方經調查發現，雪莉過去曾多次攻擊瑪麗亞，只是瑪麗亞沒有報案，終釀成今次悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》

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