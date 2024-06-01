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絕世母子戀！26歲男娶53歲大媽被嘲「不想努力」 愛巢曝光秒證真心

香港01／ 撰文：布萊恩
越南河江省1對相差27歲的「母子配」，原本備受質疑，然而2人的「愛巢」及幸福生活曝光後，村民們即相信是真愛而衷心祝福。（圖取自香港01。網路圖片）
越南河江省1對相差27歲的「母子配」，原本備受質疑，然而2人的「愛巢」及幸福生活曝光後，村民們即相信是真愛而衷心祝福。（圖取自香港01。網路圖片）

母子戀，不一定建基於金錢物質之上！越南河江省1對相差27歲的「母子配」，原本男方被質疑是為錢「啃老」、「為錢賣身」、「阿姨，我不想努力了」，故遭到村民們強烈反對，然而2人的「愛巢」及幸福生活曝光後，村民們即相信是真愛，收起刻薄嘴臉，從反對婚事變成衷心祝福。

綜合外媒報導，26歲新郎「阿星」年幼喪父，母親離家，留下他與弟弟，由家鄉村民合力撫養。阿星的朋友形容他性格單純、誠實，受到村裡每個人喜愛。

長大後，阿星決定離開家鄉到河內做建築工人打工養家糊口，並命運般邂逅來自河江省、現年53歲的「起亞」。起亞像家人般照顧阿星，2人逐漸發展成愛情，阿星更鼓起勇氣求婚。起亞雖然因為年紀差距問題猶豫，但最終甜蜜答應，阿星憶述「我問她願不願意嫁給我？那時我的妻子已經老了，她猶豫著要不要回答（願意），最後同意了」。

阿星告訴起亞，他家裡很窮，但起亞不介意，而且她也沒有嫁妝。然而對2人婚姻最大的阻礙，卻是阿星家鄉村民們的反對。起亞也透露，有很多人不同意這種「母子戀」，不相信是真愛，又說阿星在幾年後會為了更年輕更美麗的女人而離開她，「人們說，如果妳又老又窮，嫁給1個年輕人只是1場騙局」。惟起亞沒有把這些話放在心上，「因為我們真的彼此相愛」。

縱然婚姻之路困難重重，阿星與起亞都從未言棄，最終正式登記結婚，起亞更無懼當「高齡產婦」的風險，為阿星生下1名兒子。婚後他們住在1間簡陋木屋裡，沒有電也沒有豪華家具，卻充滿溫暖，用時間和行動證明了2人是長久真愛。

阿星與起亞育有1名兒子，住在簡陋的木屋裡，沒有電也沒有豪華家具，卻充滿溫暖。（圖取自香港01。網路圖片）
阿星與起亞育有1名兒子，住在簡陋的木屋裡，沒有電也沒有豪華家具，卻充滿溫暖。（圖取自香港01。網路圖片）

現時起亞主要是「家庭主婦」，負責看屋和照顧孩子，阿星則不時與村裡朋友一起出去打工，賺錢養家，幸福甜蜜。2人的堅韌與扶持，最終感動村民，從反對變成祝福。

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文章授權轉載自《香港01》

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