「乾爹」竟是親爹！他抖內不露臉辣模「視訊聊色」 真面目揭曉2人崩潰

不少男性的硬碟裡都有「不為人知的珍藏」，但若發現私藏影片的主角是熟識的對象，你會怎麼反應呢？一位心理治療師就分享案例，指出曾有男病患向她求助，自己被一名不露臉的女優吸引，進而「抖內」對方、視訊聊天。未料，他在某天意外揭開女優的真面目，螢幕後方的不是別人，正是自己23歲的女兒，瞬間令該病患感到崩潰。

根據外媒《每日郵報》報導，挪威心理治療師哈爾多爾森（Tone Haldorsen）分享一則離奇案例，一位前來諮商的男病患透露，自己在朋友的推薦下，被一名OnlyFans的女優所吸引，儘管對方並未露出臉部，他仍然對這位女優性感的身材產生遐想。自此之後，男病患便透過「抖內」這位辣模，在螢幕的另一邊提出請求、與對方視訊聊天。

這樣的互動持續了幾個月，男病患想起訂閱該女優時，從個人檔案得知她和自己是同鄉，於是禁不起好奇，開始調查這位性感又神秘的女子。然而，男病患揭開對方的真面目後卻十分崩潰，因為對方不僅和他是同鄉，甚至還住在同一個屋簷下——原來這位OnlyFans女優，是男病患23歲的親生女兒。

這個荒唐的消息令他十分震驚，心理治療師指出，男病患不知道愛女在使用這個平台，也從未看過女兒的裸體；對女兒產生性幻想並欣賞對方的身體，讓他無法接受，連帶身心也受到影響，一度萌生輕生的想法。

男病患在心理治療師的開導後才稍微釋懷，決定向女兒坦白，女兒在知情後也感到錯愕，表示自己能夠看到誰追蹤了她，但父親隱沒在匿名帳號背後，所以據她所知，男病患只是其中一個付費愛好者，比起父親的糾結和懊悔，心理治療師透露，「對她來說，最困難的事是他背著母親行事」。

經過一段時間的諮詢，這對父女才得以破冰，心理治療師保證父親可以「毫無問題」的陪伴在女兒身邊，「他們的關係變得更加親密」。事後，兩人默契的隱瞞此事，母親則對家庭險些破碎一無所知。

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