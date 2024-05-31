男子初夜給了63歲嬤 樂曝「性生活超美滿」還要當爸媽

美國一名男子在15歲那年認識了52歲的女子，兩人擦出火花，進一步發生關係，不過並沒有交往。多年後兩人再次相遇墜入愛河，雖然年齡相差甚遠，男子卻不介意別人說他們是嬤孫戀，還聲稱兩人性生活非常美滿。

據《太陽報》（The Sun）報導，26歲的古蘭（Quran Miccain）和63歲的榭莉兒（Cheryl）不顧外界眼光和年齡差距墜入了愛河。兩人相識的那年其實古蘭才15歲，他說自己的初夜就是給了榭莉兒，不過兩人並沒有交往。

八年後，兩人又在加油站遇到，這一次他們決定把握機會交往，現在兩人都覺得非常幸福。榭莉兒說，兩人相差37歲，不只她的孩子不能接受，其他人也都用有色眼光看待他們，但她一點都不介意。

古蘭也說，雖然榭莉兒甚至比自己的媽媽還大，但他不認為榭莉兒是戀童癖，兩人只是相愛而已。兩人強調雖然榭莉兒要用藥才能愛愛，但兩人性生活十分美滿，每週甚至行房好幾次。

古蘭跟榭莉兒在2021年結婚，他們透過代理孕母的協助，用古蘭的精子和其他捐贈者的卵子，成功懷上第一個寶寶，因此兩人的家庭很快就要有新成員誕生了。