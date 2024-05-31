食物中毒就賠！民眾為賺35萬元賠償金 超市舔生雞蛋

俄羅斯一家連鎖超市的老闆日前宣布，若顧客食用超市食物而生病，他願意支付高額賠償金，沒想到卻因此引發了一陣亂象。

據ODDITYCENTRAL報導，5月初有18人因食用俄羅斯超市Zhiznmart的食物而食物中毒，因此遭到不少人抵制抨擊，更有食品供應商開始拒絕和Zhiznmart合作。這次風波導致Zhiznmart名譽受損，營業額嚴重下滑，就連聯邦機構也揚言要查。

Zhiznmart的創辦人伊凡．札琴科（Ivan Zaichenko）為了止血，於日前發布一份聲明。聲明中提到，公司已經檢測過所有的食物，接下來他會確保食物的清潔，若未來有顧客又因購買食用Zhiznmart的食物中毒，他願意提供100萬盧布（約35萬元台幣）的賠償金。

沒想到此話一出不但沒有平息風波，反而引發一股「大家都想食物中毒」的亂象。有民眾為了可以食物中毒，在超市裡直接舔生雞蛋，就是希望能夠拿到賠償金。不僅如此，醫院也出現不少人宣稱自己是吃了Zhiznmart超市的東西以後身體不舒服，不過這些人卻拿不出來確切的證據。

札琴科表示，會賠償給一開始因食物中毒的18人，希望能真正補償到受影響的顧客。不過對於聲明引發的亂象，他則無奈地說「通往地獄的路竟是我的善意鋪成的」。