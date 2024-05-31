才剛甜蜜迎娶 印尼男發現「老婆是男的」
印尼一名男子在網路上認識一名正妹，展開猛烈追求，兩人交往一年後結婚。兩人結婚後，妻子一直說自己月事來，不方便行房，男子覺得奇怪，後來才發現妻子「根本是男的」。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名被騙婚的苦主是26歲的AK，他在2023年於Instagram上認識了妻子阿丁妲（Adinda Kanza）。兩人當時一拍即合，非常聊得來，AK於是展開猛烈追求。見面時，阿丁妲通常會戴著傳統的穆斯林頭紗，AK以為這只是代表對方很虔誠，並不覺得有異，兩人也隨即開始交往。
阿丁妲告訴AK，自己的家人都不在了，於是AK決定娶阿丁妲給她一個家。今（2024）年4月12日，兩人在家裡舉辦了結婚儀式，但從那之後阿丁妲就說自己那個來或身體不舒服，一直沒有跟AK行房。
不僅如此，阿丁妲也不肯跟AK的家人講話，在家裡也一樣都戴著面紗，AK覺得很奇怪，便開始調查。AK循線找到阿丁妲之前的地址，發現她的父母根本就還活著，而更驚人的是阿丁妲其實是個男的，從2020就開始穿女裝，本名也不叫阿丁妲，而是縮寫為ESH。
AK報警之後，ESH已經遭到警方逮捕。他向警方坦承，自己之所以跟AK結婚，是想要竊取對方的遺產。現在ESH面臨詐欺指控，可能得面對四年的牢獄之災。
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