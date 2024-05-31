快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

才剛甜蜜迎娶 印尼男發現「老婆是男的」

聯合新聞網／ 綜合報導
AK娶了阿丁妲才發現對方根本是男兒身。圖擷自每日郵報
AK娶了阿丁妲才發現對方根本是男兒身。圖擷自每日郵報

印尼一名男子在網路上認識一名正妹，展開猛烈追求，兩人交往一年後結婚。兩人結婚後，妻子一直說自己月事來，不方便行房，男子覺得奇怪，後來才發現妻子「根本是男的」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名被騙婚的苦主是26歲的AK，他在2023年於Instagram上認識了妻子阿丁妲（Adinda Kanza）。兩人當時一拍即合，非常聊得來，AK於是展開猛烈追求。見面時，阿丁妲通常會戴著傳統的穆斯林頭紗，AK以為這只是代表對方很虔誠，並不覺得有異，兩人也隨即開始交往。

阿丁妲告訴AK，自己的家人都不在了，於是AK決定娶阿丁妲給她一個家。今（2024）年4月12日，兩人在家裡舉辦了結婚儀式，但從那之後阿丁妲就說自己那個來或身體不舒服，一直沒有跟AK行房。

不僅如此，阿丁妲也不肯跟AK的家人講話，在家裡也一樣都戴著面紗，AK覺得很奇怪，便開始調查。AK循線找到阿丁妲之前的地址，發現她的父母根本就還活著，而更驚人的是阿丁妲其實是個男的，從2020就開始穿女裝，本名也不叫阿丁妲，而是縮寫為ESH。

AK報警之後，ESH已經遭到警方逮捕。他向警方坦承，自己之所以跟AK結婚，是想要竊取對方的遺產。現在ESH面臨詐欺指控，可能得面對四年的牢獄之災。

阿丁妲的真實身分是男生，騙婚是為了AK的遺產。圖擷自每日郵報
阿丁妲的真實身分是男生，騙婚是為了AK的遺產。圖擷自每日郵報

印尼 結婚 詐騙

延伸閱讀

年輕男性退出勞動市場「躺平」 英國就業大臣：色情、遊戲造成的

罹罕病夢遊就瘋狂網路購物 女子因此一身債

省錢省到走火入魔！全家只用一個燈泡 換房間就得拔

32歲女年年狂生晉升11寶媽 網友看傻：怎麼養

相關新聞

20年前下海拍片被翻出！人妻憂舊作「賞鳥」反應太浮誇：怕傷到丈夫自尊

當另一半不為人知的「黑歷史」被翻出，你能夠保持淡定嗎？國外一位人妻就分享，自己20年前替朋友代打拍攝的謎片，最近突然出現在某個熱門成人網站，由於丈夫對此一無所知…

食物中毒就賠！民眾為賺35萬元賠償金 超市舔生雞蛋

俄羅斯一家連鎖超市的老闆日前宣布，若顧客食用超市食物而生病，他願意支付高額賠償金，沒想到卻因此引發了一陣亂象。

才剛甜蜜迎娶 印尼男發現「老婆是男的」

印尼一名男子在網路上認識一名正妹，展開猛烈追求，兩人交往一年後結婚。兩人結婚後，妻子一直說自己月事來，不方便行房，男子覺得奇怪，後來才發現妻子「根本是男的」。

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

旅客登機走進機艙時，常可見空服員站在入口處親切、熱情地向每位乘客打招呼，一名匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）的空服員拉妮亞（Rania）分享，其實此舉除了出於禮貌外...

從國籍到瞳色都錯了？費雯麗何以成為「不朽的郝思嘉」

到了1938年底，《亂世佳人》幾個主要演員已拍板定案：克拉克．蓋博飾演白瑞德、萊斯利．霍華飾演衛希禮、奧莉薇亞．黛．哈維蘭（Olivia de Havilland）飾演韓美蘭。問題是，郝思嘉的人選還懸而未決。正如同助理布朗在ABC電視台紀錄片《Gone with the Wind: Making of a Classic》所言：「我們在找郝思嘉，但就是找不到郝思嘉。」

38歲男看YouTube學製毒 半年內暴富買豪宅作煉毒中心下場慘了

《絕命毒師》主角是化學老師，但現實中竟然看YouTube學製毒？馬來西亞警方近日搗破「一人販毒集團」，38歲印裔嫌犯身兼首腦、煉毒師、包裝工及分銷，租用1棟豪宅作製毒中心，行動中起獲包括逾13公斤重的海洛英磚、逾46公斤的冰毒原料等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。