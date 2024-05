20年前下海拍片被翻出！人妻憂舊作「賞鳥」反應太浮誇：怕傷到丈夫自尊

到了1938年底,《亂世佳人》幾個主要演員已拍板定案:克拉克.蓋博飾演白瑞德、萊斯利.霍華飾演衛希禮、奧莉薇亞.黛.哈維蘭(Olivia de Havilland)飾演韓美蘭。問題是,郝思嘉的人選還懸而未決。正如同助理布朗在ABC電視台紀錄片《Gone with the Wind: Making of a Classic》所言:「我們在找郝思嘉,但就是找不到郝思嘉。」

2024-05-31 10:01