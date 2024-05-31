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20年前下海拍片被翻出！人妻憂舊作「賞鳥」反應太浮誇：怕傷到丈夫自尊

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一位人妻分享，自己20年前替朋友代打拍攝的謎片，最近突然出現在某個熱門成人網站，由於丈夫對此一無所知，讓她對於「是否該坦白」感到坐立難安。情境示意圖／Ingimage
國外一位人妻分享，自己20年前替朋友代打拍攝的謎片，最近突然出現在某個熱門成人網站，由於丈夫對此一無所知，讓她對於「是否該坦白」感到坐立難安。情境示意圖／Ingimage

當另一半不為人知的「黑歷史」被翻出，你能夠保持淡定嗎？國外一位人妻就分享，自己20年前替朋友代打拍攝的謎片，最近突然出現在某個熱門成人網站，由於丈夫對此一無所知，讓她對於「是否該坦白」感到坐立難安。

一位38歲的人妻於Reddit發文，揭露20年前「意外下海」的經歷，她表示，自己原本只是陪同朋友到片場，沒有拍攝影片的意願，但友人卻在最後一刻退縮，她便替補獻身，拍下人生第一部A片。「我在拍攝時就懊悔了，當我事後在網路上看到這部影片時，更是後悔莫及」，還好身邊的人都沒有發現這部長達30分鐘的影片，她也在事發多年後，和現在的丈夫結為連理。

然而，人妻並沒有向丈夫坦白自己拍攝過A片，所以儘管兩人結婚15年、育有兩個孩子，她依舊十分在意這段「黑歷史」，時不時在網上檢查這部謎片是否流出。近日人妻發現，自己的舊作竟然出現在某個成人網站，由於那裡是最受老司機歡迎的網站之一，令她開始擔憂會被身邊的人發現。

「我應該坦白告訴我的丈夫嗎？」，因為丈夫接受自己過去所有瘋狂行徑，人妻相信另一半不會因此離去，但除了不願讓羞恥過往被對方得知，她揭露自己最不願啟齒的原因，是因為在拍攝時對男優的「巨雕」反應有些浮誇，「我不想讓我的丈夫沒有安全感」。人妻表示，儘管另一半的床技不錯，自己也十分享受「性福」的生活，「但我還是擔心，如果他看到那個影片，可能會傷了他的自尊心」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，有網友建議原PO就讓事情淡然的過去，直呼「妳丈夫要從大量的色情片中找到它也不是一件容易的事」、「這已經是20年前的事了，就假裝從未發生過吧」、「20年已經是一輩子以前的事了，他找到的可能性微乎其微，繼續妳的生活吧，沒必要去翻舊賬」。

然而，其他人則譴責人妻隱藏真相，表示「這似乎是妳應該在結婚前透露的事情，誠實的告訴他吧，祝妳好運」、「結婚15年卻什麼都沒說，兩人的信任就此崩塌，如果是我的話會永遠無法原諒」、「可以肯定的是，當隨機一個人將這部影片發送給他時，所造成的損害將對這段關係造成更大的打擊」、「走到妳丈夫面前，為沒有早點告訴他而道歉，請給他一些喘息的空間；如果別人將這部影片給他看，那將是不可挽回的痛苦和羞辱」。

Reddit 丈夫 結婚

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