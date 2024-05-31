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空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名匈牙利廉航威茲航空的空服員拉妮亞透露，空服員向乘客打招呼背後的用意。圖／取自rania_ibo instagram
一名匈牙利廉航威茲航空的空服員拉妮亞透露，空服員向乘客打招呼背後的用意。圖／取自rania_ibo instagram

旅客登機走進機艙時，常可見空服員站在入口處親切、熱情地向每位乘客打招呼，一名匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）的空服員拉妮亞（Rania）分享，其實此舉除了出於禮貌外，同時也是在確認乘客的身體和精神狀況是否適合搭乘飛機。

拉妮亞在TikTok發布短影音，影片中提到「你們知道，空服員和你們打招呼，不只是出於禮貌嗎？」她透露空服員在打招呼的當下，會親眼確認乘客是否喝醉或生病，以致於無法搭飛機，也會評估在緊急狀況下誰可以幫助他們。

影片一出，網友紛紛留言「他們是在評估哪些身體健全的（able-bodied passengers, ABPs），可在緊急時刻伸出援手，甚至協助疏散人群」、「難怪這就是為什麼每次我踏進機艙，他們就像是在直視我的靈魂」、「我都帶耳機走路，完全沒有跟空服員對視」。不過也有人表示「我跟我表哥喝得醉醺醺地從拉斯維加斯回家，我很驚訝他們竟然准許我們登機」、「有一次被要求酒測，因為空服員說『哈囉』，我回『晚安』，但我當時很清醒」。

@itsmekikooooo

Did you know that?✈️🩷Also to see who could help us in an emergency🥳🤩✈️#fy #fyp #viral #fypageeeee #for #stewardess #cabincrewlife #flightattendant #foryoupage

♬ RUN THIS TOWN X GANGSTAS PARADISE - ALTÉGO

機艙 空服員

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