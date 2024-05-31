恐怖滅門案！新婚僅8天 男砍殺一家8口包括23歲嬌妻 揭驚人內情

綜合外媒報導，事發5月29日凌晨2時30分，地點在印度中央邦欽德瓦拉縣（Tamia janpad panchayat）的博爾達卡查爾村（Bodal Kachhar）。27歲男子迪內什（Dinesh）趁全家熟睡，持斧頭接連殺死8名家人，包括結婚僅8天的妻子、55歲母親、35歲兄長以及30歲大嫂。

砍殺家人後，迪內什還想對1名10歲鄰居下手，幸好被對方祖母發現呼救，鄰居紛紛趕到，迪內什見狀逃離現場。後來迪內什被發現吊死在距離現場100米處的大樹上，估計是自縊身亡。

警方正調查事件。迪內什叔叔透露，迪內什是他已故哥哥兒子，1年前出現精神問題，經治療看似沒有異樣，一直過著正常生活，並剛剛於5月21日結婚，沒想到新婚8天就出事。而鄰居稱，迪內什病情在結婚後惡化。

報道引述迪內什主診醫生指出，迪內什患有精神分裂症，患者可能會攻擊人，而當患者意識到自己犯下大錯後，或會有輕生舉動。

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文章授權轉載自《香港01》