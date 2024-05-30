罹罕病夢遊就瘋狂網路購物 女子因此一身債

英國一名女子罹患罕見的睡眠障礙，她睡著以後不只會夢遊，夢遊時還總是大肆網購血拚亂買東西，導致她因此欠下不少債務，感到十分困擾。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，42歲的奈普斯（Kelly Knipes）在2018年被診斷出患有異類睡眠症。異類睡眠症是一種睡眠障礙，罹患這類病症的患者會在睡夢中出現異常行為，可能是夢遊走動、吃東西、大罵髒話、尖叫等等，而奈普斯的症狀非常特別，就是每次都會亂網購。

奈普斯說，她在夢中買的東西都很奇怪，有很多時候根本不是她需要的東西，像是籃球框、油漆、冰箱、桌子、書本、水果等等。奈普斯說，因為手機裡就存有信用卡的資訊，所以即使她意識不清醒，這些被放入網路購物車的訂單也依然會成立。

奈普斯說自己因為這樣的病症欠了很多卡費。有一次她甚至還遇到詐騙集團，在睡夢中給了對方帳戶資訊，導致最後被詐騙317美元（約1萬元台幣）。她提到，雖然其他人聽了覺得她的經歷很有趣，但她覺得非常困擾，甚至因此覺得很焦慮。

除了異類睡眠症以外，奈普斯還患有睡眠呼吸中止症。她是在生完第一個孩子以後，開始有睡眠呼吸中止症，後來就出現異類睡眠症的症狀。她認為自己的異類睡眠症可能是睡眠呼吸中止症引起的，因此她現在也積極到醫院的睡眠中心治療，希望能夠解決亂購物的症狀。