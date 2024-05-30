32歲女年年狂生晉升11寶媽 網友看傻：怎麼養
美國一名女子雖然才32歲，卻努力「增產報國」，生了9個孩子，夫妻倆後來又意外懷孕，原本打算10個就夠了，沒想到這胎是雙胞胎，讓女子直接晉升成11寶媽。不少網友看了都忍不住驚嘆，好奇夫妻倆怎麼在這樣的經濟環境下養11個孩子。
據《太陽報》（The Sun）報導，32歲的亞蘭西亞（Yalancia Rosario）嫁給37歲的丈夫麥可（Michael Rosario）後，其實一直都有服用避孕藥，不過雖然她持續服用避孕藥，還是意外懷孕，那之後兩人就決定自然懷孕，就這樣陸續生了9個孩子。
前（2022）年亞蘭西亞發現自己又懷孕了，原本夫妻倆想說家裡孩子夠多了，生下這個寶寶就要封肚，沒想到這次懷孕竟懷了一對雙胞胎。寶寶非常可愛，不過不少網友也好奇，家裡這麼多孩子要照顧，而且還有好幾個在念小學，夫妻倆到底是怎麼教養那麼多孩子的。
亞蘭西亞說，生育教養是上帝給的神聖使命，只要去做，上帝就會供應所需要的一切。她也提到，自己有6個兄弟姊妹，所以她才會想要生那麼多孩子，希望能為自己的家創造多一點美好回憶。
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