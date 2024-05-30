拜託吃吃看！日迴轉壽司推「買氣最弱三貫組」 背後原因好心酸

迴轉壽司常會推出新鮮菜式和優惠特價吸引來客，針對人氣品項還會推出「拼盤組合」讓選擇困難症者無痛點餐，不過近來日本人氣迴轉壽司店「三崎（みさき）」卻反其道而行地推出「人氣最差三貫組」，果然引起網友熱議。

日本三崎迴轉壽司5月開始舉辦「一盤可以享用3種美味」的「三味祭」，5月中旬更推出以炙燒鹽檸檬海螺、酪梨鮪魚和明太子美乃滋軍艦一組的賣不掉「最弱」三貫組，和鮪魚、蔥花鮪魚軍艦、鰤魚一組的賣光光「最強」三貫組，殘酷對比的菜單被不少網友熱烈討論，認為簡直像把班上不受歡迎的同學名字寫在黑板上一樣，連漫畫家遠藤平介都發文表示「這名字也太可憐了」。

據三崎迴轉壽司表示，最弱組合是依2023年12月全日本連鎖店暢銷排行榜統計出來的，雖然都是三崎的自信之作，但卻被人氣壽司光芒掩蓋而不被注意，於是便想在趁著三味祭時推出，希望顧客可以試試他們的味道，取名叫「賣不掉的」也是想讓顧客能注意到他們的存在。

不過這不是三崎迴轉壽司首次推出賣不好壽司組合，早在2023年10月的三味祭時，就曾推出最強、最弱三貫組，當時賣最差的3個品項分別是醃漬黑鮪魚、紫蘇梅生章魚和酪梨鮪魚。有趣的是，不管過去還是現在，最弱組合都比最強組合要貴。