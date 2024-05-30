豬五花肉竟然開花了？他分享盛開照片 網友全笑翻「看到流口水」

世界上的動植物千奇百怪。近來有一位日本網友，原本要報告自己養的花開了，但是因為這種花的外表相當特殊，結果竟然被稱為是「豬五花肉」開花了，還引起其他網友的一陣討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「kunyan_kainyan」最近分享，表示幾年前的生日，他曾從某人得到「孤挺花」的球根，由於今年也順利開花，因此向對方報告。對方知道後，便回應他「今年豬五花肉也順利開花了啊」。

由網友分享的照片來看，這種花有著紅白相間的外型，看上去確實和豬五花肉有些神似。即使如此，這位網友依然覺得這種花相當美麗，還將他取名叫做「Dancing Queen」，有個相當響亮的名字。

其他網友則表示「豬五花肉笑死」、「我家也有種，這麼一說真的很像」、「我家是霜降牛開花了」、「看畫面就懂了，好想加進大阪燒裡」、「真是油花非常漂亮的豬五花呢」、「看到時完全忘了是花，差點『豬五花肉』脫口而出」、「中間框起來用GOOGLE以圖搜圖，其實查出來的會是糖果跟緞帶」、「第一次看花看到流口水」。