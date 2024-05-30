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同事吃飯該平分還是明算帳？她要大家記好迴轉壽司吃幾盤 被怨太小氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性和同僚一起去吃迴轉壽司，卻有一人的行為被認為太小氣了。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本女性和同僚一起去吃迴轉壽司，卻有一人的行為被認為太小氣了。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

和朋友出門吃飯時，如果大家食量都相近，吃的東西都差不多，有些人或許會採取一起結帳、價錢再平均分攤的做法，但也有的人認為應該算清楚，非要算出每個人詳細吃了多少，按照份量付費。儘管是比較公平的做法，但卻會因為太過麻煩，被認為是小氣的行為。

根據日本媒體「TRILL」報導，一位20多歲的上班族女性，兩年前某一天，曾和幾位交情不錯，也是同期進入公司的同事，一共四人到某間迴轉壽司店用餐。大家一邊品嚐著便宜又美味的壽司，一邊聊著像喜歡哪個偶像明星等等的個人興趣，氣氛相當融洽。

等到壽司吃得差不多，也吃過甜點收尾後，女性便拿著帳單到櫃臺結帳。這時其中有位同事，突然要大家記好自己曾經吃過什麼，仔細算好自己該付幾盤的錢。

然而這個提議，卻讓其他人面面相覷。由於幾位都是食量沒那麼大的女性，就算彼此間食量不同，大概也只差個1、2盤而已，而且因為店家較貴的壽司，盤子顏色也會明顯不同，但現場顯然沒有類似狀況，覺得沒必要計較到這麼細，因此其他人原先打算分攤總額就好。而該同事的提議，則讓其他人覺得還要這樣細分，有一毛都不想虧到的感覺，未免也太過小氣了。

上班族 帳單 日本 迴轉壽司

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