「我兒子很乖」讓他用舊手機玩遊戲 母傻眼收「上萬課金帳單」

現代有許多手機遊戲，儘管標榜著可以免費遊玩，但是遊戲內卻有許多課金內容，若是稍微不注意，反而可能花不少錢。特別是對小孩子來說，更可能會因為缺乏判斷力，容易出現相關問題。

根據日本媒體「fashion trend news」報導，一位化名A女士的媽媽透露，自己的兒子曾經想玩一款遊戲，由於該遊戲班上許多同學都有在玩，考量到讓兒子能夠加入話題，不好加以禁止，於是A女士便將自己以前用過的手機拿給兒子使用。

A女士告誡兒子，玩手機時只能用哪些功能，且什麼按鍵不能使用等等。原先A女士以為兒子還算乖，應該會好好遵守約定，不會有什麼意外。然而有一天，A女士卻突然收到電子郵件，通知她在遊戲內刷卡，課了5萬日幣（約新台幣10,276元）購買遊戲內容。

A女士臉色鐵青，立刻聯絡遊戲公司。好在該公司還算大，而且又是一課金馬上就詢問，因此表示願意退款，讓A女士鬆了一口氣。不過這件事情，也讓A女士提高警覺，要求兒子以後如果碰到不知道的功能，就得先跟父母講，也加強教導他正確的金錢觀念。