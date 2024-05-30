「我兒子很乖」讓他用舊手機玩遊戲 母傻眼收「上萬課金帳單」
現代有許多手機遊戲，儘管標榜著可以免費遊玩，但是遊戲內卻有許多課金內容，若是稍微不注意，反而可能花不少錢。特別是對小孩子來說，更可能會因為缺乏判斷力，容易出現相關問題。
根據日本媒體「fashion trend news」報導，一位化名A女士的媽媽透露，自己的兒子曾經想玩一款遊戲，由於該遊戲班上許多同學都有在玩，考量到讓兒子能夠加入話題，不好加以禁止，於是A女士便將自己以前用過的手機拿給兒子使用。
A女士告誡兒子，玩手機時只能用哪些功能，且什麼按鍵不能使用等等。原先A女士以為兒子還算乖，應該會好好遵守約定，不會有什麼意外。然而有一天，A女士卻突然收到電子郵件，通知她在遊戲內刷卡，課了5萬日幣（約新台幣10,276元）購買遊戲內容。
A女士臉色鐵青，立刻聯絡遊戲公司。好在該公司還算大，而且又是一課金馬上就詢問，因此表示願意退款，讓A女士鬆了一口氣。不過這件事情，也讓A女士提高警覺，要求兒子以後如果碰到不知道的功能，就得先跟父母講，也加強教導他正確的金錢觀念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言