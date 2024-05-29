揪媽媽「吃掉阿嬤」後…她端「骨灰義大利麵」上桌 兄不知情全吃光

親人的逝去總是讓人難以接受，有些人更因此做出異於常人的行為。近期，國外一名女子在澳洲的廣播節目中，坦承自己和媽媽都「吃了外婆」，更惡作劇把外婆的骨灰摻進義大利麵醬裡，讓哥哥也吃下去。這段告解被上傳到Instagram上後，引來網友撻伐，直呼「好詭異」、「這令人不安而且很噁心」。

據《紐約郵報》報導，國外一名女子在澳洲的廣播節目上分享自己的故事，讓主持人聽到嚇傻，片段被上傳到Instagram之後，亦引發討論，有網友直呼「這超無禮」、「一點也不好笑」、「好詭異」、「這令人不安而且很噁心」、「這是我目前為止聽過的最讓人不安的懺悔」。

報導指出，一位名叫夏安（Cheyenne）的女子在澳洲的廣播節目《Fifi, Fev & Nick》上坦白了一件事，而這段告解令人毛骨悚然。夏安表示，她的外婆去年8月過世，當時全家人都非常悲傷，為了讓母親心情好一點，她在某個夜晚便向母親提議，「我們來嘗嘗外婆吧」。

「我邀媽媽一起是因為我不想要只有我一個人參與」，夏安稱自己是第一個吃外婆骨灰的人，母親隨後也吃了。她接著告訴主持人，哥哥最近剛出獄，為了歡迎他回家，她也讓他嘗了骨灰，且他完全不知情。「從小時候開始，我們就沒有住在一起了，所以我覺得對他惡作劇會很有趣」、「我把外婆的部分骨灰摻進了義大利麵醬裡」，夏安說道。

聽聞這樣的行徑，主持人當場倒抽一口氣，而夏安則說哥哥對於義大利麵醬被「加料」的事情，仍一無所悉，更表示自己後來又再次品嘗了外婆的骨灰。她並坦承對骨灰上癮，相信吃了之後可以幫助她跟過世的外婆建立連結，「我覺得我們比以往都還要親密」、「外婆將通過我永遠活著」。

這段節目中的片段隨後也被上傳到《Fifi, Fev & Nick》的IG社群帳號，引發網友討論，多數人對夏安的行徑感到不適，有人則質疑夏安為了引起關注而編造故事。

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