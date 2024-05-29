客人濃煙中吃麵！新宿拉麵店失火未疏散 網痛批：賺錢比火災重要？

日本新宿歌舞伎町的知名拉麵店家「拉麵二郎（ラーメン二郎）」，近來發生一場火警意外。而讓人驚訝的是在火警當下，儘管已經起火且冒出濃濃黑煙了，卻還是有許多客人繼續在店內用餐，店家也未進行疏散指示，讓許多網友相當傻眼。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起事件發生在28日，當時店內約有15名客人。即使廚房已明顯開始冒出黑煙，在場客人卻還是繼續坐在位子上吃拉麵，店家也沒有提醒大家避難。而這一切過程，都被店內的客人拍攝下來。

客人證實，煙霧瀰漫的當下，店員看起來一點都不緊張，還在正常營業，直到後來開始覺得大事不妙，大家才疏散，並有消防隊前來滅火，事後研判應該是油引燃了火勢。對於只是尋常地去吃拉麵，結果竟然遇上火警，顧客事後也覺得餘悸猶存，所幸沒有造成任何傷亡。

然而許多網友卻無法認同店家的做法，批評「儘管沒有傷亡算是萬幸，但店家要負責吧」、「比起國外，感覺日本人的危機管理意識很薄弱」、「完全無法想像。萬一店內有什麼可燃性瓦斯桶之類的爆炸，恐怕傷亡會很慘重」、「這家店覺得賺錢比火災更重要」、「應該吊銷營業執照」。