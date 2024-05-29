拜拜求偏財運！夫妻爽中「2500萬頭獎」 卻因錯過1通電話讓獎金飛了

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香港01／ 撰文：喬納森
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

中了巨獎卻因錯失一通電話而成泡影！泰國有對夫婦，誠心地到寺廟求財，從籤桶兩次得出同1個數字，便滿心歡喜認為是有所啟示，立即在網上購買彩票，不料開獎後發現真的中了頭獎3000萬泰銖（約新台幣2518萬元），夫婦開心得立即聯絡彩票商，可是由於兩人並無紙本票據，而彩券商不承認兩人中獎，並指開獎前有送紙本票據的速遞員，曾致電他們但不獲接聽。夫婦現正報案，將循法律途徑向彩票商追討相關損失。

據外媒報導，泰國這對「中獎」夫婦的37歲妻子納瑞拉特（Nareerat Phanphamorn），早前在Facebook透露事件經過，指丈夫去年9月到寺廟求神，想求財發達，而他從籤桶中2次掉出同1個數字，讓她的丈夫覺得如有神助，首次在網上購買5張彩票，不過夫婦們沒有在開獎前收到彩票商發出的紙本票據。

開獎後，夫婦對完得獎號碼後，發現真的中了3000萬泰銖（約新台幣2518萬元）的頭獎，兩人開心不已，但又不禁擔心起來，因他們仍未有紙本票據在手，因而未能兌獎。夫婦立即聯絡彩票商了解情況，對方指出曾派快遞送上票據，並曾給他們打過電話，由於2人沒接聽所以導致票據未能送達。納瑞拉特的丈夫檢查未接來電紀錄，發現根本沒有快遞的來電，質疑店家知道他們中獎後，故意扣起這些彩票。

由於這幾張彩票實際上仍未付款，因此夫婦十分擔心是否具有彩票的擁有權。彩票商其後在社交平台發文，指他們販售彩票規定，未收到票據的顧客須在開獎日當天下午4點前與店家聯絡，不過納瑞拉特夫婦卻在中獎後才聯絡他們，原則上不算擁有彩票。

為此納瑞拉特已報案，而代表他們的律師表示，即使納瑞拉特尚未付款，但其購買行為已符合銷售條款，因此認為彩券應該屬於夫婦，將為兩人循法律途徑爭取應得的。

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文章授權轉載自《香港01》

偏財運 泰國 頭獎

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