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靠「冷門性癖」大賺一筆！前模特兒摔斷腿後轉換跑道 「打石膏」獻身拍性愛片

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一位前模特兒克羅伊（Chloe Welsh），多年前不慎摔斷雙腿，不過她卻在因緣際會之下轉換跑道，踏入OnlyFans的領域，並開始拍攝「斷腿性愛片」。圖／截自每日星報
英國一位前模特兒克羅伊（Chloe Welsh），多年前不慎摔斷雙腿，不過她卻在因緣際會之下轉換跑道，踏入OnlyFans的領域，並開始拍攝「斷腿性愛片」。圖／截自每日星報

靠「冷門性癖」大賺一筆！英國一位前模特兒克羅伊（Chloe Welsh），多年前不慎摔斷雙腿，不過她卻在因緣際會之下轉換跑道，踏入OnlyFans的領域，並開始拍攝「斷腿性愛片」。

根據外媒每日星報報導，36歲的克羅伊涉足成人世界前，曾在模特兒行業摸爬滾打了13年。不過多年前克羅伊從計程車上摔下來，這場意外不僅讓她的雙腿骨折，連她原本將在2017年6月開始的新工作也隨之停擺，克羅伊因此陷入經濟方面的困境。

然而，事情在這位前模特兒轉換跑道後迎來了轉機，在新冠疫情隔離期間，克羅伊踏入OnlyFans的領域，並收到了一個不尋常的要求——「在腿上戴著石膏拍攝性愛片」，這為她開啟了全新的職業生涯，也替克羅伊拍攝「小眾性癖」的A片奠定基礎。

「我想，我以前也有過類似的裝扮，所以為何不呢」，克羅伊透露，自己每個月僅透過拍攝「斷腿性愛片」，就能賺取5,000英鎊（約新台幣20萬5千元），「因為這個性癖太小眾了」。她更全力以赴的研究這項癖好，投入大量時間製作石膏模型，並滿足OnlyFans上忠實粉絲的要求，「這很有挑戰性，脫掉石膏簡直像是一場噩夢，但這筆錢真是太好了，我甚至買了拐杖來完成整體的造型」。

在拍攝過程中，克羅伊時常接觸到特別的要求，她曾替脖子和腿戴上石膏，假裝它們都折斷了，「這些裝扮全都是我一個人做的，不只製作它們非常困難，試圖將其移除也很可怕」。不僅如此，一位粉絲還要求克羅伊將她的四肢打上石膏，並戴上假懷孕肚、坐在輪椅上，讓她忍不住笑稱：「這個行業沒有什麼能讓我震驚」。

克羅伊的主要收入是源於穿戴長筒襪、緊身衣和褲襪，靠著滿足粉絲的「特殊性癖」，她每月可賺取高達4萬英鎊（約新台幣164萬元）的收入。「我總是被要求做一些奇怪的事情，像是被鎖在椅子上逗弄，我的思想非常開放」，對於克羅伊來說沒有回頭路，「因為我永遠不可能從正常的工作中賺到那麼多錢」，她也確信自己可以無限期地堅持下去，繼續製作屬於克羅伊獨特的成人內容。

OnlyFans 性愛 模特兒 疫情

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