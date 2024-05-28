床日夜都狂震！她「聽出規律」驚覺隔壁不是情侶 網歪樓：是多漂亮？

出國旅遊時，飯店的選擇也尤為重要，若居住品質不好，恐打壞旅行的好心情。近期，一名女網友便分享入住飯店的經歷，表示半夜時床突然動了起來，她原以為是情侶「激戰」，但隔天補覺時，發現床依然在震，她聽出規律後才驚覺不對，哀號「根本沒有能睡個好覺的時候」。

一名女網友在小紅書分享赴巴統（喬治亞西南部阿查拉自治共和國的一處城市）旅遊的經歷，由於打算長住，因此她入住一間公寓式飯店，有洗衣機也能煮飯，「先訂了8晚，想說好的話，再續一個月」。第一晚除了附近的夜店有點吵，沒有出現其他問題。

但到了第二天晚上，原PO的床半夜突然動了起來，「我以為是地震嚇了一跳，但冷靜下來發現不是，只有我的床在動」。她因此猜測自己的床頭剛好對著鄰居房間的床頭，而對方應該是在床上「熱情激戰」導致震動。但她認為情侶出來度假親熱很正常，所以沒有細究。

到了第三天，原PO才驚覺不對勁，「因為前一晚沒睡好，所以我白天在房間補覺，然後就注意到床的震動是有規律的」，她分析通常隔壁會傳來急促的敲門聲，接著床就開始震動，再來就是關門聲。「循環往復好多次，不管是白天還是晚上」、「白天震、晚上也震，根本沒有能睡個好覺的時候」。

原PO因此意識到隔壁可能是性工作者的據點，且不斷有嫖客光顧，「生意非常好的那種」，某次出門時更撞見鄰居，便篤定認為隔壁就是性工作者的據點。她隨後聯絡屋主，對方則說自己在國外，要她聽到動靜直接報警，原PO對此傻眼，「我是來度假又不是來掃黃的」，並認為性工作者敢明目張膽在飯店工作，報警不一定能解決問題還可能惹麻煩。

在她的堅持下，屋主終於讓保全過去處理，飯店人員也向原PO道歉並保證不會再有這樣的事，屋主則說飯店高層已承諾會嚴加管理。沒想到晚上安靜了一陣子後，到了凌晨2點床又開始動了，原PO因此果斷決定退房，並買機票回土耳其。

「早上6點多收到屋主的回覆，期間仍有多名嫖客光顧」，原PO接著說道，雖然屋主提出要換新的房間給她，她也沒接受。離開巴統之後，原PO收到訂房平台的訊息，發現屋主繼續開放該間房間的預訂，她因此懷疑屋主對一切都知情。

文章一出，引來網友同情，「真倒楣，這太倒胃口了」、「好離譜」。但也有人歪樓留言，「『是來度假又不是來掃黃的』這句話戳中我笑點了」、「她（指性工作者）是多漂亮，生意居然這麼好」、「她不累嗎」、「她好努力，白天黑夜的幹」、「妳用力拍自己的肚皮，發出更響亮的聲音，他們就沒聲了」、「旅遊旺季，她的生意當然也會跟著好」。

也有不少過來人吐露自己的悲慘經歷，「我之前上班租房子，樓上就一個小姐（指性工作者），每天好多男的來找她，有次我下班累到不行，沒關門躺床上，門口一個男的還對我吹口哨」、「有一次去江蘇旅遊住7天，隔壁的啪啪響巨響，就是雙人的那個撞擊聲，我都傻了」、「上次住飯店，隔壁早上六點就做」、「我家隔壁變飯店了，也是床頭對床頭，真的很崩潰」。