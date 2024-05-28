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塑膠為患水上漂 馬尼拉大舉部署巡水員清垃圾

中央社／ 馬尼拉28日綜合外電報導

菲律賓首都馬尼拉，納爾瓦斯（Ronnel Narvas）涉水穿過散發惡臭的一條河流支流，用長柄網舀起被棄置河中的塑膠飲料瓶、購物袋和手掌大小的小包裝袋。

法新社報導，30歲的納爾瓦斯是政府僱用的1000多名巡水員之一，負責清理每年都有數公噸垃圾流入的市內各條水道。

納爾瓦斯告訴法新社：「很挫折，因為不管怎麼用力清，都清不完。」

「但我們得堅持下去…至少我們正在減少垃圾，而不是讓垃圾愈積愈多。」

菲律賓塑膠垃圾問題日益嚴重，要怪清運垃圾服務不足、缺乏處理和回收設施以及極度貧窮。

環境部門數據顯示，菲律賓每天產生約6萬1000公噸垃圾，其中塑膠垃圾量占24%。

荷蘭非營利組織「海洋潔淨基金會」（The OceanCleanup）2021年研究發現，菲律賓是最終進入海洋的塑膠垃圾的最大來源，而流經馬尼拉市並流入馬尼拉灣（Manila Bay）的巴石河（Pasig River），是世界上「汙染最嚴重」的河流。

這些垃圾裡面，有很多是小包裝袋等一次性塑膠，菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）上月表示：「下雨的時候，我們可以說是在塑膠裡遊走。」

小包裝袋在菲律賓很受歡迎，因為許多人無力購買大包裝的家庭用品。

環境部 菲律賓 馬尼拉

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