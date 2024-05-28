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日大學毒物失竊量可致250人死 落網嫌犯為畢業生

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本大阪公立大學」的研究室中含有劇毒的氰化鉀與氰化鈉日前失竊，大阪府警方今天依竊盜罪嫌逮捕了一名男子。校方本月稍早說明，毒物失竊量最多足以造成250名成人死亡。

「產經新聞」等媒體報導，大阪公立大學指出，位於大阪市住吉區的杉本校區內的工學研究科研究室本月2日盤點時，發現實驗用的25公克氰化鉀與25公克氰化鈉不翼而飛，這些原本放在上鎖且會留有開關紀錄的保管箱中。

前一次確認保管情況是在去年6月底的盤點作業，相關人員今年5月2日再度盤點時發現毒物失竊，隨即報警。

大阪府警方獲報後詢問能出入研究室的學生與教職員等人，以了解狀況。

大阪公立大學本月16日召開記者會對外公布這起失竊案，並說明這2種毒物對成人的致死量為0.2至0.3公克，總計50克足以造成160人至250人喪命。

日本每日放送（MBS）報導，落網的30歲男性嫌犯今年剛從大阪公立大學畢業，到今年3月仍是該校的學生，並疑似於去年8月上旬竊取氰化鈉與氰化鈉。

男子面對警方調查承認犯行，並宣稱要殺死父親才鋌而走險犯案。

大阪 日本

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