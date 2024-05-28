月薪13萬！這工作免考證照「會1技能」就享高薪 高手揭撇步

許多人為了提升薪資，會選擇衝刺個人業績、考證照等，然而越南一種職業最近相當熱門，不需要證照就有機會月領13萬元，成為不少年輕人的就業優選。

根據《越南快訊》（VnExpress）報導，這項職業就是「採摘榴槤工人」，近幾年越南榴槤的種植面積大幅增加，至今已擴展至13.1萬公頃，採摘榴槤工人需求量也跟著大增，只要能夠爬到樹上、判斷榴槤的成熟度並加以採收，每月就能賺進越南盾5,000萬至1億不等（約新台幣6.3萬元至13萬元），待遇比普通工人更為優渥。

不過25歲的採摘榴槤工人阮仲新（Nguyen Trong Tan）也說，高收入並非每個人都能做到，因為光榴槤品種就高達十幾種，判斷標準仰賴工人經驗，如果誤採的未成熟榴槤超過2％，也會被農場主人罰款，因此新人剛進來時，都必須先在農場熟悉各種榴槤的資料。另一名工人也說道，他剛入行時，就因為誤採太多，被罰了越南盾700萬（約新台幣8,800元）。

除此之外，阮仲新也分享判斷榴槤是否成熟的小撇步，關鍵在於敲打它發出的聲音，可使用刀柄敲擊榴槤，成熟榴槤發出的聲音聽起來沉悶而空洞，而未成熟榴槤則會發出堅實的聲音。