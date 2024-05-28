去日本遭歧視！他曝真實經歷「店員拒服務、接客」用1招化解

台灣民眾十分喜愛到日本旅遊，也有不少人夢想能移居日本。不過近日一名網友分享，他目前住在東京，每個月卻都會遇到一兩個，因為是外國人而欺負他的日本人，除了曾被拒絕服務，還曾被擺臉色、摔盤子，「一開始不知道怎麼辦，後來發現只要直接嘴回去，他們就會退讓了」。

原PO在PTT發文指出，他現居東京，但每個月都會發生一兩次，因為自己是外國人而被日本人欺負的經歷。他舉例，最近到車站辦通學票，出示學生證後，窗口卻說「電子學生證不算，不能辦」，想進一步詢問，還被直接拒絕「我不會幫你們服務，請你們離開」，所幸當下其他窗口有人主動幫忙處理。

還有一次，原PO進餐廳，明明室內、室外的空位都很多，店員卻說沒位置。原PO指著戶外座位再次詢問，店員卻回應「外面通常不使用，很髒、不開放」，後來他告訴店員坐戶外也可以，才順利入座。但吃飯吃到一半，有多組日本人也入店詢問，同一個店員竟直接放他們進室內。

此外，原PO還曾遇到發現自己是外國人，就開始擺臉色、摔盤子、還嘖出聲音的日本人，「雖然還是有友好的人，但是遇到這種歧視仔是真的很不爽」。原PO表示，一開始不知道怎麼應對這種情況，後來發現只要「直接嘴回去」，日本人就會退讓了。

文章引發熱議，網友紛紛表示，「日本人本來就會歧視人」、「所以才會說日本適合觀光旅遊不適合居住，相對台灣來說日本會比較排外」、「從來沒看過有台灣人遇到外國人會嘖的」、「不就常說日本人看觀光客跟在日外國人態度差很多」、「故意去撞人，還有嘲笑別人口音，我在日本都有看過」、「這次去東京也有看到日本人欺負拉丁臉孔的西方人」、「問過在日本生活過的人，都覺得日本人超雞掰的」。