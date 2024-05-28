女賊闖豪宅片瘋傳！長褲遭柵欄尖刺勾住 半裸懸空分半鐘慘了

這位賊人未免太高估自己的身手了！智利社交網站瘋傳1段「笨賊」犯案失敗的影片，見到1名女賊打算爬過豪宅鐵閘柵欄入內偷竊，豈料爬欄期間長褲被柵欄尖刺勾住，一度吊在半空。由於女賊疑似沒有穿內褲，所以懸空掙扎時露出下半身，擾攘約分半鐘，最後她脫鞋和脫下長褲才得以脫困。

其後女賊臨急生智，將外套當作褲子，繼而赤腳前進試圖犯案，其褲子仍然掛在柵欄上。據了解，同黨見到女賊尷尬一幕，果斷地獨自逃走。而女則雖曾進入豪宅，但最終仍事敗空手而回，警方正調查案件。

網傳的閉路電視片段長約2分鐘14秒，顯示發生在智利時間本月7日凌晨5時許，女賊獨自走近豪宅柵欄，由於柵欄達到比成年人更高，所以她只能手腳並用攀爬，一邊提防被柵欄尖刺刺傷，一邊東張西望，以免被保安員察覺。女賊一度坐在柵欄，正當打算跳落地面之際，其運動長褲被柵欄尖刺勾住，只見她打橫懸空，由於疑似沒有穿上內褲，所以她掙扎時露出下半身。

女賊嘗試爬回上去，打算鬆開柵欄尖刺，但苦於體力不足和懸空姿勢難以發力，所以持續在半空掙扎，下半身一直裸露。最後她想到方法，努力用腳除鞋，最終鞋子鬆脫，她懸空除褲脫困，歷時約1.5分鐘。

雖然成功脫困，但女賊反變露體，只好脫下外套充當褲子遮好下半身，連鞋褲都沒有穿回，便繼續前往豪宅犯案。整個過程被閉路電視拍下，其後被上載至社交媒體，隨即引來各界關注。

據了解，事件發生在智利邁普（Maipú），當時女賊和另1名同黨犯案，但當同黨目擊女賊「蝦碌」一面，立即獨自駕車逃離現場。而女賊一度入屋，甚至查看車輛，但都沒有發現到貴重財物，惟因保安員當時正換班，所以女賊仍及時逃離。當地警方已就案件展開調查，暫時無人被捕。

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文章授權轉載自《香港01》