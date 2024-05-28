恨子成狂悲劇！5女爸剖孕妻肚確認胎兒性別 親手毁夢想下場慘

「重男輕女」這種觀念歷年製造了無數悲劇，而印度1名「恨子成狂」的男子，與妻子生下5個女兒後仍繼續追子，待妻子第6次懷孕至8個月時，他急不及待要確認胎兒的性別，竟用鐮刀剖開妻子腹部，讓妻子內臟外露重傷，腹中胎兒卻因而死亡，最可悲的是，死去的胎兒正正就是父親十分期待的兒子。妻子身心受創決定離開，但仍不斷遭丈夫暴力騷擾，男子其後被捕，早前被判終身監禁，妻子終可與5名女兒過著平靜的生活。

綜合外媒報導，印度38歲男子潘納拉爾（Pannalal）恨生兒子成狂，與妻子安妮塔（Anita）接連生了5名女兒，但他仍不罷休，誓要「追仔」。

2020年妻子懷上第6胎時，潘納拉爾竟在妻子懷胎8個月時，用鐮刀割開其腹部，為了確認胎兒性別，導致妻子內臟流出重傷，胎兒更因而身亡。

更可悲的是，腹中胎兒正正就是潘納拉爾朝思暮想的兒子，可怕經歷讓安妮塔身心崩潰，丈夫竟將兒子親手殺死，安妮塔決定與他斷絕關係，而潘納拉爾被控以謀殺未遂、未經婦女同意造成流產等罪。

可是，安妮塔的惡夢還未完結，案件審訊期間，潘納拉爾曾跑到安妮塔的住所毆打襲擊她，甚至破壞房子、以性命安全威脅安妮塔撤銷控告。

直至近日當地法院判決出爐，潘納拉爾被判終身監禁，並處以5萬盧比（約19000元台幣）的罰款，安妮塔終放下心頭大石，她感嘆正義終到來，打算在家裡經營雜貨店，靠自己雙手養活5個女兒。

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文章授權轉載自《香港01》