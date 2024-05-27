「微波爐泡茶」美國人大讚方便 英網友崩潰：你在號召一場戰爭

英國人對於泡茶的重視程度眾所周知，但美國一名網友分享了她的泡茶習慣，意外引爆「美英大戰」！該網友把茶包放進用微波爐加熱的水中，就完成了她的熱茶。此舉引發網友眾怒，表示不能接受這樣泡茶。

根據《每日郵報》報導，美國一名波士頓CBS新聞記者佩妮（Penny Kmitt）曾在她的TikTok上傳一段影片，分享她的泡茶習慣，然而這短短30秒的影片卻引發網友激烈討論。

只見影片一開始，佩妮就把裝有水的馬克杯放進微波爐加熱，接著取出馬克杯，再把茶包放入杯中，一杯熱茶就完成了。

佩妮也在影片中分享網友對她的回應：「你用微波爐加熱你的茶水？抱歉我要報警了」，對此佩妮表示，她是有水壺的，但是用微波爐加熱水只要2分30秒，等水壺燒開卻需要6分鐘，而且剛煮開的水太燙沒辦法立刻入口，用微波爐加熱的水溫剛剛好，可以直接喝。

網友們崩潰留言，紛紛求她去買一個電熱水壺，「我的英國心不能接受，那些可憐的茶包！」、「這就是為什麼你需要一個電熱水壺」、「電熱水壺燒開只需要1分鐘」、「你要把水煮沸茶包才能泡開。相信我，我是英國人」、「你在號召一場戰爭」、「太美國人了…你們都用微波爐加熱一切」、「我甚至不是英國人，但這冒犯了我」。

但也有不少人表示自己的做法跟佩妮一樣，「我是覺得只要水夠熱就好」、「我每天用微波爐泡茶…有什麼問題嗎？」、「沒關係，我也用微波爐泡茶」，激烈的討論在佩妮的TikTok留言區引起「美英大戰」。