色房東偷拍女留學生 被抓包竟威脅要外流「最好當沒發生」

據愛爾蘭法庭新聞近日報導，愛爾蘭一名華裔已婚男子，連續3個月對租住其房屋的中國大陸女留學生進行性騷擾，甚至用手機偷拍對方洗澡，遭逮捕後還威脅將散播女學生的私密影片，說「妳最好當沒發生」。當地法院16日對男子進行宣判，判處其1年4個月刑期，並勒令其未來10年不得再以任何形式接觸受害者。

據報導，案件發生在2022年12月至2023年3月期間，42歲已婚王姓男子住在都柏林16區鄧德拉姆（Dundrum），除了傳簡訊騷擾留學的女房客，還三度偷拍對方洗澡。

據悉，王男於20多年前自大陸赴愛爾蘭定居，以開計程車為生，被騷擾的女留學生則於2021年間自大陸赴愛爾蘭留學。警方扣查王男手機發現，其於2022年12月5日及10日，拍下女子裸體淋浴的影片。

2022年12月20日，王男打算進行第三次的偷拍行為，被女留學生發現洗衣籃的衣物中藏有架設好的手機。事發時，女學生拿著手機向王男妻子詢問，而其妻僅稱是丈夫不小心遺漏，便將手機收回。

王男自知劣行敗露，便向女學生發送一連串訊息，要求她第二日搬走，並威脅要外流影片，「妳把今晚發生的事鬧大破壞我的家庭，我有辦法破壞妳的聲譽，妳最好假裝今晚什麼都沒發生」。

女學生還向警方供稱，自租屋那刻起，王男幾乎每天都利用微信或WhatsApp傳訊息，問她要不要去酒吧、何時洗澡等問題。

當晚搬走後，王男妻子向她致電表示，丈夫手機當中確實有偷拍影像存在。後續至2023年3月期間，王男不斷傳訊給女學生，希望她回到住所想要親自道歉等。

今年5月初，都柏林地方法院裁定延押王男2周，直到同月中旬正式宣判。審理時，法官認為，被告行徑之「可恥」，雖無證據表明他散布私密影像，但威脅已經造成受害人長達3個月間的精神痛苦，宣判王男緩刑1年4月，同時在10年內，不得再以任何形式接觸受害人。

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文章授權轉載自《香港01》