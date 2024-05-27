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相差27歲母子戀！堅定愛情扭轉村民偏見 53歲婦還生下一兒

聯合新聞網／ 綜合報導
越南一對相差27歲的「母子配」夫妻，不顧世俗反對堅持在一起。 圖／Ingimage
越南一對相差27歲的「母子配」夫妻，不顧世俗反對堅持在一起。 圖／Ingimage

年齡差過大的婚姻，通常較不易被外界接受。越南一對相差27歲的「母子配」夫妻就是如此，兩人結婚時遭到村民反對、冷言冷語，不過最終堅固的愛情還是打破世俗的偏見，被大家接受。

外媒《新新聞報》（khaosod）報導，26歲的男子阿星，先前在當建築工時結識53歲的姬亞，因為女方的溫柔體貼，讓阿星逐漸陷入愛河，更主動詢問對方願不願意嫁給自己，儘管姬亞猶豫了一陣子，最後還是同意了。只是沒想到，當阿星把新娘帶回村子後，卻遭到大眾反對，他們無法接受從小看著長大的阿星，跟年齡差那麼多的女子在一起。

越南一對相差27歲的「母子配」夫妻，不顧世俗反對堅持在一起。圖擷自khaosod
越南一對相差27歲的「母子配」夫妻，不顧世俗反對堅持在一起。圖擷自khaosod

不過阿星沒有理會旁人眼光，最終還是跟姬亞結婚。阿星透露，姬亞嫁進來時沒有嫁妝，而他的經濟條件也不優渥，兩人一起住在沒水沒電、家徒四壁的房子，過著近乎貧困的生活，這時大家才明白阿星對姬亞是出自真心，亦被兩人毫不動搖的堅定愛情所感動，由大力反對變成祝福。

至於目前的生活狀況，阿星有時會出門和朋友打工，維持生活家計，而姬亞則以高齡產婦身分誕下一子，目前多半在家相夫教子，至今未被外界的眼光所影響，他們的故事亦成為村中的佳話。

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