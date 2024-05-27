跨性別性侵！188公分生理男在女子監獄侵犯獄友 還自稱受害者

加州一間女子監獄發生一起驚人的性侵事件。麗貝卡（化名）因竊盜罪被關入女子監獄， 卻在監獄的淋浴間遭到一名自認為女性但「未接受變性手術」的跨性別獄友特雷梅因．卡羅爾（Tremaine Carroll）性侵得逞。事後麗貝卡被送往醫院檢查，當地檢察官對卡羅爾提出性侵犯指控。

《每日郵報》揭露一起位於加州一間女子監獄的性侵案件。為保護受害者，《每日郵報》將受害者化名為麗貝卡（Rebecca）。2024年1月，麗貝卡因竊盜罪進入加州中部婦女設施（Central California Women's Facility，以下簡稱CCWF）。據消息人士稱，麗貝卡申請更換牢房，其中一位新獄友是自認為女性、卻從未接受過變性手術的特雷梅因．卡羅爾。

法庭文件顯示，青少年時期的卡羅爾在1988年和1989年被指控犯有盜竊和持有槍枝罪，1990年，成年後的卡羅爾因參與持槍綁架、搶劫和性侵兩名婦女而被捕。卡羅爾也曾被指控三項「口交」罪，即強迫受害者進行口交的行為，然而這些罪名最終被撤銷。卡羅爾僅承認兩項綁架罪，並被判處10年8個月監禁。

獲釋後，當時25歲的卡羅爾於1998年再次犯罪，因搶劫珠寶店而被捕並被定罪。這項犯罪行為啟動了加州的「三振」法律，該法律規定對犯下三項嚴重重罪的罪犯進行進一步處罰。卡羅爾被判處最少關押25年，最長無期徒刑，此後卡羅爾一直被監禁。

現在，卡羅爾已經51歲了，身高約188公分，體重約90公斤，身材魁梧。

2020年9月29日，加州州長加文．紐瑟姆（Gavin Newsom）簽署了《跨性別者尊重、代理和尊嚴法案》，允許被監禁的跨性別者、非二元性別和雙性人請求以「符合其性別認同的方式」被安置。要申請轉移，囚犯只需表明自己的身分，並獲得監獄當局的許可。

卡羅爾雖然從未接受過變性手術，但自認是一名跨性別女性。2021年8月，卡羅爾聲稱受到獄中其他人的騷擾後，被轉移至CCWF。進入CCWF後，卡羅爾就成為該州跨性別囚犯計畫的「典型代表」，並曾聲稱自己不會對女性構成威脅。

然而消息人士透露，麗貝卡更換牢房後，卡羅爾對麗貝卡表現出「性方面」的興趣，對她調情、甚至求婚，但麗貝卡都拒絕了。然而就在拒絕後不到24小時，麗貝卡說卡羅爾趁她單獨在淋浴間時襲擊並性侵她。

麗貝卡隨即被送往醫院檢查，但她出院後，回到監獄卻被當作施暴者對待，並遭到隔離、接受脫衣檢查，只因卡羅爾反過來指稱她才是性侵犯。

此次事件帶給麗貝卡嚴重的創傷，並且連續幾天無法洗澡，基本的衛生習慣成為了「觸發因素」，讓她再次感受到痛苦的恐懼。

目前加州馬德拉縣地方檢察官辦公室正式對卡羅爾提出性侵犯指控。卡羅爾現在被指控犯有兩起性侵案，一起是對麗貝卡的襲擊，另一起的受害人目前身分不明。卡羅爾還面臨一項試圖恐嚇其中一次襲擊事件目擊者的指控。

卡羅爾否認了所有指控，但根據監獄紀錄，卡羅爾已從CCWF轉移到克恩谷州立監獄，該監獄全是男性。

女權倡議者表示，這些指控給加州監獄系統敲響了警鐘，自 2021 年以來，該法案已將超過 44 名生理男性囚犯轉移到全女性監獄，目前還有近 200 份轉移申請正在審核中。