誤將蛤蜊當貝殼！小孩嗨撿「72顆特有種」 單親媽嚇收287萬罰單

美國加州一名單親媽媽帶著5個孩子到皮斯莫海灘（Pismo Beach）度假，旅途中孩子們開心得收集海灘上的貝殼，隨後竟因「無許可證採集蛤蜊」，遭當地官員開罰8.9 萬美元（約新台幣287萬元）。

據外媒《Daily Mail》報導，夏洛特（Charlotte Russ）去年（2023）帶著5名孩子到皮斯莫海灘旅遊，孩子們開心得展開「撿貝殼」活動。之後，加州魚類野生動物部官員發現該行為，才得知孩子們竟誤將「特有種活蛤蜊」當成一般貝殼，共撿拾72顆，由於夏洛特一家無相關許可證，違法採集蛤蜊，遭開罰8.9 萬美元（約新台幣287萬元）。

夏洛特表示，收到鉅額罰單讓她很難過，自己和孩子已經記取教訓，不會隨意亂撿海灘上的任何東西，也會更加重視野生動物法規。對此，加州魚類野生動物部官員解釋，之所以制定這些規定，是為了確保蛤蜊能持續繁衍。

後來夏洛特向當地法院提出訴求，法官最終將其罰款降至500 美元（約新台幣1.6萬元），她則在手臂上紋了一個貝殼與數字「72」紀念這趟特別的旅程。報導指出，儘管海灘周圍有張貼告示，但聖路易斯奧比斯波縣在去年仍針對非法採集蛤蜊共開出58張罰單。