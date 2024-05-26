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初生嬰患黃疸！醫建議「曬太陽」治療 烈日曝曬30分鐘中暑亡

香港01／ 桃樂斯
印度有初生女嬰患上「新生兒黃疸」，醫生建議父母可讓女嬰以「曬太陽」方式治療，不料女嬰在天台曝曬半小時後，竟中暑身亡。示意圖／ingimage
印度有初生女嬰患上「新生兒黃疸」，醫生建議父母可讓女嬰以「曬太陽」方式治療，不料女嬰在天台曝曬半小時後，竟中暑身亡。示意圖／ingimage

印度發生嬰兒曝曬致死事件。當地有初生女嬰出生5天後，患上「新生兒黃疸」，醫生建議父母可讓女嬰以「曬太陽」方式治療，不料父母卻將女嬰獨留天台曝曬半小時，終導致她中暑身亡。

涉事醫生事後逃離醫院企圖避責，女嬰家屬則深感憤怒，指控醫生嚴重失職，並對醫院管理提出投訴。當地醫學界發言人指，目前醫院已被查封，並對涉事醫生展開調查，並稱「如果指控屬實，將是重大過失，將會採取適當行動」。

綜合印度媒體報導，事發於印度北方邦邁恩普里1間私立醫院，孕婦黛維（Rita Devi）透過剖腹產誕下1名女嬰。不過女嬰出生5天後，經醫生檢查確定患上「新生兒黃疸」，即嬰兒在出生1個月內，身體積聚過多的膽紅素，令皮膚及眼白有發黃的現象，於是建議父母以「曬太陽」方式替女嬰進行治療。

其後女嬰家人跟從醫生指示，於早上11時10分將女嬰抱到醫院大廈頂樓曬太陽，讓她獨留天台被陽光照射長達30分鐘。家人之後抱女嬰下樓，相隔一段時間後，卻發現女嬰心跳停止。由於當地正值夏季，天氣炎熱，氣溫更高達攝氏42度（華氏104度），加上女嬰在無人看管下長期曝曬，終不幸中暑身亡。

事發後，當初給予女嬰父母建議的醫生逃離醫院企圖避責，而黛維更被迫出院。女嬰家屬對事件感到憤怒，指控醫生嚴重失職，已對醫院管理提出投訴。當地醫學界高層古普塔（RC Gupta）指，目前醫院已被查封，並對涉事醫生展開調查，又稱「如果指控屬實，將是重大過失，將會採取適當行動」。

根據香港衛生署網頁顯示，由於嬰兒出生後，所需的紅血球數量比胎兒期少，因此紅血球分解會暫時增加，並產生膽紅素，但初生嬰兒肝臟未完全成熟，未能及時處理積聚的膽紅素，便會造成新生嬰兒黃疸。

普遍來說，大部份嬰兒肝臟能有效地處理膽紅素，只要2至3個星期，黃疸便會減退，亦不會影響嬰兒健康。倘若嬰兒大便顏色轉淡、黃疸持續超過2至3個星期，或退卻後再次出現，則應到醫院接受光線治療，俗稱「照燈」；而「曬太陽」方式並非減輕黃疸最佳方法，家長切記勿胡亂嘗試。

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文章授權轉載自《香港01》

中暑 印度 嬰兒 父母

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