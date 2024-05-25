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好心出借好市多會員卡結帳 對方1行為害他慘被「控3重罪」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名華裔男子在好市多購物時，出借會員卡給一名大陸遊客結帳，原以為是舉手之勞，沒想到竟惹禍上身。 圖／路透社
美國一名華裔男子在好市多購物時，出借會員卡給一名大陸遊客結帳，原以為是舉手之勞，沒想到竟惹禍上身。 圖／路透社

美國一名楊姓華裔男子在好市多Costco）購物時，一名陌生中國遊客詢問能否借會員卡幫忙結帳，原以為是舉手之勞，便借出卡片，沒想到竟惹禍上身，遭到警方上門逮捕，同時還面臨著詐欺、偷竊、仿冒等3項重罪指控，讓他相當傻眼。

據《維加斯新聞網》報導，2023年時，楊男到洛杉磯蒙特瑞公園（Montery Park）的好市多購物，遇到一名大陸遊客向他詢問能否借用會員卡結帳，當時楊男並未多想認為只是舉手之勞，於是便將卡片借出，供對方在現場購買一隻蘋果手錶

然而令人意想不到的是，今（2024）年4月警方突然持搜索票找上門逮捕楊男，並以詐欺、盜竊和仿冒3項罪名指控他，讓楊男一頭霧水。事後，楊男根據檢方起訴書得知，當時他好心幫助的同鄉，竟將購買的蘋果手錶換成假錶退貨給好市多，好市多查驗發現不對勁後立即報警逮人，並根據會員卡資訊找到楊男，提出告訴。

針對自己無辜被捲入詐騙案，楊男相當委屈，且買錶、退錶皆非楊男本人操作，不過好市多只認會員卡，即使楊男提出，好市多在對方未出示會員卡便協助商品退貨屬於程序上的疏漏，然而，他仍被檢方起訴並面臨3項重罪指控。

最後，楊男的律師鄧洪指出，過去也曾發生類似個案，他提醒民眾千萬別輕易出借會員卡，尤其是陌生人，若對方使用會員卡進行違法活動，紀錄都會顯示在卡主名下，輕則被列入黑名單，重則捲入查稅或詐欺等風險，因此呼籲民眾，別讓好心害了自己，應時刻提高警覺。

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