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人妻出軌和尚寺內激戰 「姦情曝光私奔」綠帽夫哭勸歸家

香港01／ 田中貴
方丈證實女施主和該名和尚曾在寺內發生關係。示意圖/ingimage
方丈證實女施主和該名和尚曾在寺內發生關係。示意圖/ingimage

出家人理應四大皆空，但泰國發生和尚和人妻偷情私奔事件。綠帽夫多次傷心接受訪問，指出妻子有婚外情，出軌對象更是一名和尚，兩人在寺廟發生關係，但被方丈發現趕走，兩人繼而私奔，家中仍有50萬泰銖（約新台幣44萬元）債務，綠帽夫公開事件，含淚希望妻子回心轉意，但妻子致電給其他親友，否認自己正在私奔，目前出遠門打工，暫時沒有回家的打算。

61歲綠帽夫薩南（Sanan）和53歲妻子南沙旺（Nanthawan）住在烏泰他尼府（Changwat Uthai Thani）農倉縣（Nong Chang），以收集和出售廢棄物品為生，夫婦有1名女兒，家境貧窮之餘，更欠下50萬泰銖（約新台幣44萬元）債務，但生活尚算愉快。

夫婦都喜歡飼養動物，家裏養了逾30隻貓狗，住所距離約2公里有1座寺廟，方丈知道他們愛護動物的善舉，願意提供飼料，妻子不時駕駛電單車去領取，一直看似平常。

薩南最近發現妻子有異樣，雖然如常前往寺廟領取免費飼料，但比以前較遲才歸家，而且見到1名58歲和尚致電給妻子，薩南起疑要求檢查手機，妻子不但拒絕，而且動口咬傷薩南肩膀。

本月9日上午，妻子再次駕駛電單車離家，但今次一去不返，薩南懷疑妻子到寺廟偷情，於是上門大起問罪之師。結果方丈告知揭發南沙旺與1名和尚在寺廟發生關係，因而趕走該名五根不淨的和尚，薩南相信妻子趁勢與姦夫私奔，於是接受訪問公開事件，盼望妻子浪子回頭，一家人早日團聚。

照顧貓狗重任現時交由女兒負責，薩南歡迎有心人收養牠們，女兒指出事件鬧大後，母親曾致電給其住在甘烹碧府（Changwat Kamphaeng Phet）的胞姊，之後姨媽將內容轉述，母親聲稱自己並非私奔，只是出遠門打工，但她拒絕透露身處何方，同時沒有打算回家。

當地記者前往該間寺廟了解事件，方丈指出該名偷腥的和尚在2020年起入寺修行，最近聽聞對方與女施主南沙旺有不尋常關係，所以暗中了解。直至本月8日晚上，方丈潛伏在廚房外，目擊2人親熱，於是現身喝止，該名和尚沒有反駁，但女施主辯稱2人只是聊天，但方丈「我的眼睛就是證據」，為了不讓寺廟蒙羞，於是勒令和尚離寺。

佛教組織和當區政府人員向薩南了解事件，同時安慰對方，薩南含淚表示想念妻子，隨後他們一起致電給南沙旺，但和之前一樣，南沙旺仍然掛斷電話，暫時未知去向。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 和尚 泰國 私奔

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