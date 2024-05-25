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iPhone被偷「報復錯人」一家五口慘被燒死 高中生與同黨被重判

香港01／ 喬納森
美國一名男高中生利用「尋找我的iPhone」功能搜尋偷手機小偷並放火燒屋，不料因錯誤地址讓一家五口無辜枉死。示意圖/ingimage
美國一名男高中生利用「尋找我的iPhone」功能搜尋偷手機小偷並放火燒屋，不料因錯誤地址讓一家五口無辜枉死。示意圖/ingimage

美國有1名16歲高中生因iPhone被偷，於是利用「尋找我的iPhone」功能搜尋小偷，可是出現的地址錯誤，男生跟隨搜尋結果上門放火燒屋，讓一家五口無辜枉死。同案另2名同黨已先後認罪，而男生早前達成認罪協議，將被重判入獄60年。

綜合外媒報導，事發於2020年8月5日，科羅拉多州丹佛的16歲凱文（Kevin Bui），和同齡的西摩（Gavin Seymour）及14歲的希伯特（Dillon Siebert），在1間民居潑灑汽油後點火，造成嚴重火災

當時屋內有8人在睡覺，3人跳窗逃生，餘下5人慘被燒死，包含29歲屋主迪亞爾（Djibril Diol）、其23歲妻子阿賈（Adja）及1歲大女兒卡蒂賈（Khadija），而25歲親戚哈桑（Hassan）和她6個月大的女兒哈瓦（Hawa Beye）亦同喪命。

警方調查一度陷入停滯，最後要求Google提供火災發生前2周曾搜尋過失火住址的用戶名單，才能鎖定凱文與同黨。3人曾試圖掩蓋在網上的犯案痕迹，並曾在網路上搜尋有關火災和謀殺案判刑的相關資料。

凱文被捕後承認犯罪，透露縱火原因，指他的iPhone被偷，為了報復小偷，他和朋友透過「尋找我的iPhone」功能追蹤到事主的家，凱文和朋友更在行事前到服裝店買面具，當晚前往縱火犯案。然而這家人和他的iPhone偷竊案根本毫無關係，讓事主一家無辜喪命。

3人終在2021年1月被捕，希伯特在2023年2月認罪，被判處10年監禁；西摩在今年3月承認犯下二級謀殺罪，被判處入獄40年。而凱文近日和檢察官達成認罪協議，以60年監禁換取撤銷60多項罪名指控，將於7月2日接受正式判決。

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文章授權轉載自《香港01》

iPhone 火災 縱火 美國

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