2中國男涉潛入東京倉庫偷近千雙NBA球星聯名球鞋 疑已運回國販賣

日媒報導，東京都板橋區一個倉庫在1月失竊999雙NBA球星與品牌合作推出的球鞋，市值達1817萬日圓（約364萬元新台幣）。當地警方22日（周三）宣布以竊盜與入侵建築物嫌疑，逮捕2名中國籍男子。2人涉嫌使用他人給予的鑰匙潛入倉庫，將偷走的球鞋運至中國大陸販賣。

報導指出，被捕的2名男子分別為住在大阪的28歲鞋業貿易公司董事辛彦男，以及住在東京的41歲從事物流業的邵明志。2人涉嫌於1月5日至6日清晨，擅自闖入一棟位於板橋區的倉庫，偷走999雙球鞋。倉庫附近的監視器也拍下兩人將大量球鞋搬到貨車後離開的畫面。

當地警方指出，該倉庫由另一間鞋業貿易公司管理，該公司的老闆與辛男的公司有生意往來，辛男也使用過該倉庫，因此該老闆給了辛男一把倉庫的備用鑰匙。

警方調查後發現，被竊走的球鞋疑似全都運至中國。報導指出，2人接受調查時皆否認犯罪。邵男向警方指出，他只是協助運貨，不知道那是贓物。警方正在進行進一步的調查。

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文章授權轉載自《香港01》