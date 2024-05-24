嚴重車禍翻車被救出 女子滿臉鮮血竟然「先自拍」

墨西哥街頭日前發生一起嚴重車禍，整輛轎車在路上翻覆，車上兩人被救出來時也滿臉鮮血。不過令人傻眼的是，兩名女子被救出以後第一件事竟是坐在翻覆的車子旁邊自拍，讓不少網友忍不住問：「這個世代到底怎麼了？」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，5月18日，墨西哥庫埃納瓦卡（Cuernavaca）發生一起車禍。據報車禍當時車上共有5名女乘客，車子整個翻覆過來，車頭也幾乎毀掉，警方趕到現場後，立刻幫所有乘客逃出車子，要求她們到一旁等待救護車抵達。

5人當中有2名女子已經撞得滿臉是血，卻像沒事發生一樣坐在翻覆的車子旁邊自拍。據報其中一人甚至傷勢嚴重到沒辦法走路，所以警方才會幫助她坐在路旁等救護車，沒想到她們還能「苦中作樂」自拍。

目前警方還在調查事故原因，事件發生後5人也立刻被送醫治療，但女子誇張的行徑已經引發討論。有網友說：「現在的年輕人真的太沉迷手機了，各種生活大小事都要拍照」，還有人反諷說：「沒有什麼比PO社群媒體更重要」、「大概就是因為這樣才會發生車禍吧！」