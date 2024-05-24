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夫婦欲偷走停路邊摩托車 見監視器即物歸原位 真相曝光

香港01／ 撰文／布萊恩
兩人經過疑似住宅或店舖門前，發現一輛停泊路邊卻無人看管的摩托車。圖／翻攝自《香港01》
兩人經過疑似住宅或店舖門前，發現一輛停泊路邊卻無人看管的摩托車。圖／翻攝自《香港01》

馬來西亞有網友分享長約34秒片段，顯示有夫婦正駕駛摩托車，經過某處時發現一輛無人看管摩托車，丈夫上前打算騎走。正當他準備離開之際，妻子突然指向上方，示意有監視器正在錄影，男子回頭隨即露出尷尬笑容，默默將摩托車物歸原位，並對鏡頭揮手道別；妻子則做出「比心」手勢，裝作若無其事，引來網民爆笑。不過仔細留意片段，其實有列明「劇情演繹，請勿模仿」，相信是防盜宣傳影片。

馬來西亞媒體報導，當地有網友於上周四（5月16日）在facebook群組「增江北區巴殺」上傳涉事影片，事發地點應為印尼。片中該對夫婦原本正駕駛紅色摩托車，經過疑似住宅或店舖門前，發現一輛停泊路邊無人看管的摩托車，丈夫頓時起貪念，下車走到摩托車旁，待兩人環顧四周確定沒人注意後，丈夫便想將它騎走。

正當男子騎着摩托車準備離開，妻子突然發現有監視器正在錄影，慌張上前拉着丈夫衣服並指向鏡頭，示意兩人舉動已全被記錄。丈夫抬頭驚見監視器，隨即露出尷尬笑容，唯有小心翼翼將摩托車放回原地，並對鏡頭揮手道別；妻子則做出「比心」手勢，裝作若無其事般。片段至此結束。

不過仔細留意片段左下方，其實有列明「劇情演繹，請勿模仿」，相信拍片者是為了教育他人，不要因為一時貪婪而盜取他人財物，並指出所有舉動都會被「監視器」捕捉。有網友就讚揚片段宣揚觀念良好，認為加裝監視器能更有效緝拿犯人，以及阻止罪案發生。

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文章授權轉載自《香港01》

摩托車 監視器 馬來西亞

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