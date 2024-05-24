妒火狂燒！前女友下海拍A片 美男開車怒撞「合體男優」揚言：殺了他

美國洛杉磯警方稱，加州一名26歲男子因為得知前女友曾經與色情影片男優拍攝過一部成人色情片，勃然大怒而找男方復仇，不僅試圖開車輾過這名男優，還用高爾夫球桿毆打他。男子犯案後於4月被逮捕。

根據《洛杉磯時報》報導，這名26歲男子名叫戈塞林（James Gosselin），他涉嫌於4月2日在嫉妒之下，開著他的卡車從後方撞向Pornhub成人男優漢密爾頓（Bradley Hamilton）所騎的摩托車。

據稱，戈塞林對漢密爾頓曾和他的前女友「艾維」（化名，Ivy）一起拍攝過成人色情片感到憤怒不已。漢密爾頓向洛杉磯警方透露，戈塞林撞擊他的機車後輪，害他失去了平衡。接著就看到戈塞林試圖用滑雪面罩遮住臉，但沒有遮好，便拿著一根高爾夫球桿走下車。戈塞林揮桿毆打漢密爾頓數次，擊中了他的下背部，造成瘀傷。隨後，漢密爾頓反撲壓制住了戈塞林，並一拳打中他的眼眶。

警方到達現場後逮捕了戈塞林，他坦承持有滑雪面罩、高爾夫球桿，以及一把從他的卡車中搜出的非法槍枝。戈塞林被送往醫院，之後又因為未公開的醫療原因而被釋放，漢密爾頓隨後收到友人的警告，說戈塞林已出院，正準備找上門。

兩人的共同友人告訴警方，戈塞林對於他與艾維於2月分手，以及她與漢密爾頓的關係感到不悅。據信，戈塞林還告訴艾維，他打算在街上等待漢密爾頓並殺了他，再將他的屍體裝進卡車。

戈塞林4月4日被逮捕，並於次日以 100 萬美元的保釋金獲釋（約新台幣3220萬元）。他被指控企圖謀殺罪、2項使用非槍械致命武器攻擊罪嫌，以及在公共場所非法持有上膛槍枝。

5月3日，戈塞林對所有指控均表示不認罪，他的律師則表示不予置評。