狂！絕世好爸持「撿銀神器」沙灘撿硬幣7天 賺逾6千元為女換新電視

綜合外媒報導，居於智利安托法加斯塔市的好爸爸路易斯（Luis Álvarez）在社交平台TikTok發布短片，分享他每天到市內公園及海灘，收集市民掉失的硬幣。他透露，因女兒的電視已壞掉報廢，故希望透過檢硬幣，替女兒購入全新電視。

從片段可見，原來路易斯有「撿銀神器」相助，他手持金屬探測器出動，透過探測器上的識別聲音，在公園及海灘「尋寶」。最後，他透露只花了一星期，便成功蒐集到大量硬幣。

路易斯「集資」成功後，便到商場購入新電視。片段顯示，桌上放了數個透明膠袋，都裝着大量硬幣，並按幣值分類，電器店職員在旁逐一點算，更有數名職員前來圍觀，見「硬幣陣」都忍不住笑了。

經點算後，路易斯最終蒐集到的金額，實數為18萬9990智利比索（約為新台幣6745元），足夠讓他買入1台智能電視贈送女兒。

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文章授權轉載自《香港01》