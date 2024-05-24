恐怖工業意外！8寶爸捲入攪碎機 5秒內變肉泥慘死 驚駭影片曝光

事發5月15日下午，地點在拉利伯塔德省（La Libertad）派漢（Paiján）阿斯科佩市（Ascope）。網路上流傳影片長1分鐘47秒，可見54歲男死者胡安（Juan de las Rosas Torres Chávez）身穿深藍上衣，和2名同事在馬廄如常工作，胡安將粟米和甘蔗推落攪碎機絞碎，用作餵飼馬匹。

其間懷疑有人出現失誤，胡安手臂先被機器卡住，繼而全身頭下腳上被扯進，完全被機器吞沒，同事立即關機，但為時已晚，胡安5秒內血肉模糊，當場身亡。機器一度散發藍煙，其他同事聞訊到場了解。

遺孀感到悲痛，並指自己平時受僱在農田打散工，每日最多賺到26新索爾（約54港元），亡夫一直獨力支撐全家開支，如今全家剩下妻子和8名孩子，批評工廠職業安全措施不足，要求採取補救措施和賠償，工廠事後承諾支付殯葬費。

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文章授權轉載自《香港01》