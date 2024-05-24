為了薯餅連開8槍！婦辯稱餐點不全 吵不贏店員持步槍狂轟麥當勞

美國德州發生一起槍擊事件，一名女子在麥當勞點餐，明明餐點都正確，但她事後卻返回得來速窗口，稱沒有拿到薯餅和比司吉。在與店員爭辯30分鐘後，她竟掏出一把步槍朝著店內狂轟8槍，並駕車逃逸，好在沒有造成人員傷亡。落網後她遭指控使用致命武器進行嚴重襲擊，屬二級重罪，保釋金為 75,000 美元（約新台幣24萬元）。

據《每日郵報》報導，這起事件發生在美國德州，去年12月30日在聖安東尼奧（San Antonio）一間麥當勞分店，一名32歲女子薩曼莎（Samantha Anthony）凌晨5時許前往點餐，取餐後半小時卻又返回得來速窗口，稱店員漏給薯餅跟比司吉。

店員調閱監視器畫面，證明出餐並無疏漏，甚至指出她餐中的包裝紙明顯就放在她的腿上，然而薩曼莎卻堅稱沒拿到部分餐點。眼看吵了30分鐘店員絲毫不退讓，惱羞成怒的薩曼莎竟掏出一把步槍，朝著得來速窗口連開8槍，隨後駕車逃離現場，所幸沒有造成任何人員傷亡，而她的車牌號碼和手臂刺青等特徵也都被拍的一清二楚。

警方獲報後進行追查，並於本月16日將人逮捕，她將面臨使用致命武器嚴重襲擊二級重罪指控，若罪名成立，將被判處2至20年監禁，最高則可處1萬美元（約新台幣32萬2400元）罰款。事實上，這也不是薩曼莎第一次犯法，早在2015年8月她就曾因酒駕被捕。