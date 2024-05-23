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遭誤診胃癌慘切胃…她怒提告索償711萬 醫生狡辯拒認、法官這樣判決

香港01／ 撰文／凱薩琳
日本熊本市1名女子於2015年被診斷患胃癌，在醫生建議下接受胃部切除手術，惟術後驚揭是醫生誤診。女子切胃後留下多種後遺症，憤而提告索償3,460萬日圓（約711萬台幣）。示意圖／Ingimage
日本熊本市1名女子於2015年被診斷患胃癌，在醫生建議下接受胃部切除手術，惟術後驚揭是醫生誤診。女子切胃後留下多種後遺症，憤而提告索償3,460萬日圓（約711萬台幣）。示意圖／Ingimage

誤診害終生！日本熊本市1名女子於2015年被診斷患胃癌，在醫生建議下接受胃部切除手術，惟術後驚揭是醫生誤診。女子切胃後留下多種後遺症，憤而提告索償3,460萬日圓（約711萬台幣）。醫生在庭上辯稱當時無法證實病理診斷是錯誤，惟法官仍認定屬誤診，判賠償病人1,250萬日圓（約256萬台幣）。醫生不服判決，稱會考慮上訴。

日本媒體報道，九州熊本市1名女子於2015年10月在醫院被診斷患胃癌，其後在該醫院的醫生建議下進行胃部切除手術。豈料術後指發是誤診，女子並未罹患胃癌，惟手術使她失去胃部，更出現逆流性食道炎等多種後遺症。女子憤而向醫生提告，要求索償3,460萬日圓（約711萬台幣）。

醫生在庭上辯稱當時無法證實病理診斷是錯誤，惟最終法官判定屬誤診，並認為醫生沒有有診斷出胃癌的確切證據，因而違反反應盡義務，判賠1,250萬日圓（約256萬台幣）。醫生的律師團隊指，醫生對於判決結果不服，將考慮上訴。

此外，被誤診的女子認為熊本市醫師會及負責病理檢查的醫院所屬法人，同樣違反應盡義務，曾向有關機構作出提訴，惟遭法院駁回。

各地都曾發生誤診事件，英國曾有1名母親作健康檢查時被指患上罕見血癌，接受化療后出現多種副作用外，更因而被迫辭去工作，又終日憂心會離開親人。怎麽料在治療18個月後，她從另一家醫院檢查得知自己沒有患血癌。事主向醫院提告，最終獲賠償7.6萬英鎊（約311萬台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

手術 提告 胃癌 誤診

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